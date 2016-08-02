Oğuzhan Özyakup Valencia'nın radarında

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’nın, Beşiktaşlı milli oyuncu Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek istediği iddia edildi.

İspanyol medyasına yansıyan haberlerde, Andre Gomes’i Barcelona’ya gönderen Valencia’nın, bu oyuncunun boşluğunu Oğuzhan Özyakup ile doldurmak istediği belirtildi. Haberlerde ayrıca, Manchester United ve Arsenal gibi İngiliz devlerinin de Oğuzhan ile ilgilendikleri öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın şampiyon olmasında önemli bir rol oynayan yıldız oyuncu, EURO 2016’da milli takım formasıyla çıktığı maçlarda ise istenilen performansı sergileyememişti.

İHA