İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Futbol
  3. Oğuzhan Özyakup Valencia'nın radarında

Oğuzhan Özyakup Valencia'nın radarında

O%C4%9Fuzhan+%C3%96zyakup+Valencia%E2%80%99n%C4%B1n+radar%C4%B1nda

Fenerbahçeli Nani'yi kadrosuna katan Valencia, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u da gözüne kestirdi.

İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’nın, Beşiktaşlı milli oyuncu Oğuzhan Özyakup’u transfer etmek istediği iddia edildi.

İspanyol medyasına yansıyan haberlerde, Andre Gomes’i Barcelona’ya gönderen Valencia’nın, bu oyuncunun boşluğunu Oğuzhan Özyakup ile doldurmak istediği belirtildi. Haberlerde ayrıca, Manchester United ve Arsenal gibi İngiliz devlerinin de Oğuzhan ile ilgilendikleri öne sürüldü.

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ın şampiyon olmasında önemli bir rol oynayan yıldız oyuncu, EURO 2016’da milli takım formasıyla çıktığı maçlarda ise istenilen performansı sergileyememişti.

İHA

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Konya'nın Akşehir İlçesi Gölçayır Mahallesi'nde eşek çiftliği kuran Fevzi Taşçı, 200 eşekten günde e

Gazetede okuduğu haberle hayatı değişti

Gündem ve haberleri Akşam Gazetesi yazarlarından takip edin (20 Nisan 2017)

Dolar 3,6690 liradan, avro 3,9390 liradan güne başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bu konuda duyarsız kaldı

En Çok Okunanlar