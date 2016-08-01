Niasse defteri kapandı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın liste başındaki isim olan Oumar Niasse bu sezon da gündeme gelirken maliyetinin yüksekliği bu transfere engel oldu. Kulübü Everton, oyuncuyu kiralamak istese de astronomik bir satın alma bedelini mutlaka sözleşmeye koymak istedi. Teknik direktör Riekerink’in “Gelecek sezon satın alamayacağımız oyuncuyu bu yıl kadromuza katmayalım. Yüksek satın alma bedelleri ile oyuncu kiralamayalım” sözleri sonrasında yönetim de buna göre hareket etmeye başladı.

Senegalli golcünün yıllık 1.7 milyon Euro’luk ücretini ödemeyi kabul eden G.Saray’dan Everton 1.5 milyon Euro ve bonusları da içeren bir kiralama bedeli istedi. Bu görüşmeler sürerken İngilizlerin satın alma bedelini de astronomik düzeye çıkarmak istemesi sonrasında Aslan masadan kalktı, bu transfer için görüşmeler sona erdi. Vatan