Necip Uysal: 'Futbolu Beşiktaş’ta bırakmak istiyorum'

Kendi kendine belirlediği ana hedefe ulaştığını ifade eden Necip Uysal, “Beşiktaş’ta oynamak harikulade bir duygu. Beşiktaş’ın formasını giymek insana büyük bir gurur veriyor. Ben de bu mutluluğu yaşıyorum. İnşallah futbolu da burada bırakırım. Bayrampaşa Teknik Spor’dan Beşiktaş’ın altyapısına transfer olduğumda kendi kendime belirlediğim ana hedef A takımda forma giymekti. Bunu başarabildiğim için mutluyum” dedi.



“Futbol Okulundan değil altyapıdan yetişmeyim”



Kendisinin altyapıdan yetiştiğini belirten Uysal, “Ben futbol okulundan değil, altyapıdan yetişmeyim ama futbol okullarından da yükselen ve aramıza katılan genç arkadaşlarımız oluyor. Bu yüzden futbola meraklı tüm kardeşlerime futbol okullarına kayıt olmalarını tavsiye ederim” diye konuştu.