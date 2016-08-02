Muharrem Usta'dan transfer müjdesi! Burak Yılmaz...

Usta, Dallas’tan renklerine katmaya çalıştıkları Castillo’nun gelmek için adeta can attığını, Onazı konusunda çok önemli adımlar attıklarını, N’doye’yi sağ kanat olarak oynatmayı planladıklarını, Cardozo’nun FİFA’ya başvuruda bulunarak tüm alacaklarını tahsil ettiğini vurguladı.



Kulübün üzerinde bulunan 100’ün üzerindeki haciz dosyasını kaldırdıklarını, Galatasaray’dan Burak Yılmaz’dan kaynaklı 2 milyon Euro alacağın önündeki engelleri de böylece yok ettiklerini kaydeden Usta, Cavanda’yı takımda tutmayı kesinlikle düşünmediklerini, bir sağbek transferi planladıklarını dile getirdi.



ONAZİ’DE SON DURUM!..

Muharrem Usta, İtalya’ya giderek Lazio kulübü yöneticileriyle bir araya gelip Oganyi Onazı için son görüşmeyi yaptıklarını belirtirken bu transferle ilgili şu bilgileri verdi: “Her konuda anlaştığımızı düşünüyorum. Büyük bir aksilik olmazsa Onazı gelecek ama iş kesin bitti diyemeyiz. Bunu dediğimiz anda KAP’a bildirmemiz gerekiyor. Şu anda bu aşamada değiliz. Takıma bir sağbek alma durumumuz var. Ancak Cavanda’yı da bırakmak istiyoruz. Bu futbolcu çok yetenekli ama Trabzon’a uyum sağlamadı, disiplin sorunu yaşıyor. Trabzonspor şu anda tam bir kolej takımı gibi… İnanılmaz bir hava ve bütünlük var. Hiç kimsenin bu bütünlük havasını bozmasını istemiyoruz. Bu nedenle de Cavanda’yı kesinlikle göndermeyi planlıyoruz”.



CASTİLLO TRANSFERİ

Usta, gündemdeki bir diğer oyuncu Kolombiyalı Castillo’nun son durumunu şöyle özetledi: “Castillo ile ilgili Dallas’la yaşadığımız sorunları çözmeye çalışıyoruz. Trabzonspor’un o kadar kötü bir şöhreti var ki, ABD kulübü 3 milyon doları peşin istedi. Bunu yerine getirmek çok zordu. Oyuncuyla sözleşme yaptık. Sonra kulübüyle de avukatlar aracılığıyla görüştük. Hukuki olarak sorunu çözmek için 3 milyon doları hesaplarına yatırdık. Bu oyuncuyu çok zorlanarak almamızın sebebi, Trabzonspor’a gelmek için can atıyor. Bir futbolcu gelmek için bu kadar istekli davranıyorsa, onu almak gerekir. Kesinlikle takımda forma giymek istiyor ve Dallas’a dönmeyeceğini söylüyor. Biz de hukuki tüm sorunları çözdük. Artık top Dallas kulübünde… Onların tavrına göre hukuk yollarına başvuracağız”.



CARDOZO’NUN TAHSİLATI

Trabzonspor’da alacakları olan tüm futbolcuların şartlara göre TFF’ye veya FIFA’ya başvuruda bulunarak alacaklarını tahsil ettiklerini, bunlara Cardozo’nun da dahil olduğunu belirten Başkan Muharrem Usta, “Cardozo, bize aylar öncesinden başvuruda bulundu, gitmek istediğini söyledi. Biz de O’na gidebileceği yolunda gerekli izni verdik. Yardımcı olacağımızı söyledik. Şimdi bekliyoruz. Taraftar şunu bilsin ki, Cardozo da FIFA’ya başvurdu ve alacaklarının tümünü tahsil etti. Hem de yüzde 20’ zamlı olarak ve bize bu çok pahalıya patladı. Yani hiçbir taraftar bazı futbolcuları göklere çıkarırken, bazılarını yerin dibine sokmasın. Herkes alacağını tahsil etme yoluna gitti ve bunlardan biri de Cardozo’dur. Bu hepsinin doğal hakkıdır ama gerçeği de herkes bilsin” diye konuştu.



BURAK’TAN GELECEK PARA

Bordo-Mavili kulübün uzun süredir haciz işlemleriyle uğraştığını ve bu noktada büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen Başkan Muharrem Usta, “Burak Yılmaz’ın Çin’e transferinden kaynaklı 2 milyon Euro alacağımızı Galatasaray’dan tahsil edemiyorduk. Çünkü tam 100 haciz dosyamız vardı. Bunlar kalkmadan para kulübümüzün kasasına giremezdi. Bu hacizleri kaldırdığımıza göre Burak’la ilgili Galatasaray’ın ödeme yapmasının önünde herhangi bir engel kalmadı” diye konuştu.



N’doye’nin dönüşü ile ilgili de konuşan Usta, “N’doye santrafor olarak değil, sağ kanat olarak kullanılacak. Ancak çok yüksek bir ücret alıyor ve bunu indirmek için çalışma yürüteceğiz. Bu noktada N’doye de bize yardımcı olursa takımda kalacak. Teknik kadro ile ortak kararımız bu şekilde” yorumunu yaptı.