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Monaco maçında kalede kim oynayacak?

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Volkan Demirel takımla çalışmalar yapmaya başladı fakat 1 haftaya daha ihtiyacı var. Dişlerinden geçirdiği operasyon nedeniyle ilk maçı kaçıran Fabiano’nun oynaması riskli olsa da Brezilyalı kaleci sahaya çıkacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, kritik Monaco rövanşı öncesi ilk 11’de oynatacağı isimleri büyük ölçüde belirledi. Ancak zorlu mücadelede kaleyi kimin koruyacağı halen soru işareti.

Geçen sezonun bitiminde fıtık ameliyatı olan ve rehabilitasyon sürecini iyi geçiren kaptan Volkan Demirel, tatilde bile fizyoterapistlerle çalışarak kendini hazırlamıştı. Geçen hafta takımla çalışmalara başlayan Volkan, her ne kadar kendini hazır hissetse de yaklaşık 1 hafta sonra tam olarak hazır olabilecek. Kaptan olarak takımı Fransa’da yalnız bırakmak istemeyen başarılı eldivenin çalışmalarını aksatmamak için İstanbul’da olması gerekiyor ancak bir taraftan da arkadaşlarına destek olmak için Monaco’ya gitmek istiyor.

ERTUĞRUL YEDEK

Teknik direktör Pereira, Ertuğrul Taşkıran’ın çalışma temposu ve oynama isteğinden memnun. Ancak 26 yaşındaki eldivenin ilk maçta yaptığı hatalı çıkış sonrası sarı-lacivertliler topu filelerinde görmüştü. Pereira bu hataya çok takılmasa da Fransa’daki maçın zorluk derecesinden dolayı kaleyi Fabiano’ya teslim edecek.

Yalnız burada şunu da belirtmek gerekiyor. Panathinaikos ile oynanan hazırlık maçında aldığı darbeden dolayı dişlerinden operasyon geçiren Fabiano, ilk maçta forma giyememişti. Brezilyalı kalecinin oynaması az da olsa bir risk taşısa da Sambacı bu kritik maçta kaleyi koruyacak.

Vatan

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