UEFA Şampiyonlar 3. Ön Eleme Turu rövanşında Monaco, temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı. İlk maçı İstanbul'da 2-1 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Karşılaşmada Monaco'ya galibiyeti getiren golleri 2 ve 65'de Germain, 18. dakikada penaltıdan Falcao Garcia kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 53. dakikada EmmanuelEmenike attı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi 5 Ağustos Cuma günü yapılacak kura çekimi sonrasında belli olacak.

Pereira, 3-5-2 sistemiyle sahaya sürdüğü takımının defansını Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Roman Neustadter'den oluşturdu. Kanatların sağında Gregory van der Wiel, solunda ise Hasan Ali Kaldırım'ı oynatan Portekizli çalıştırıcı, orta sahanın ortasında Josef de Souza, Ozan Tufan ve Salih Uçan'a görev verdi. Sarı-lacivertlilerin ileri ikilisini ise Emmanuel Emenike ile Jose Fernandao oluşturdu.

MAÇIN HENÜZ 2. DAKİKASINDA BEKLENMEDİK GOL

Karşılaşmaya ev sahibi ekip Monaco çok hızlı bir başlangıç yaptı. Falcao Ozan Tufan'dan kazandığı topu, ceza sahasına hareketlenen takım arkadaşı Valere Germain'e çıkardı. Bu pozisyonda Fenerbahçeliler Ozan'a yapılan hareket için faul bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Falcao'nun pasında topla buluşan Germain, kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya yerden yaptığı vuruşta topu ağlara göndermeyi başardı. Monaco, 2. dakikada bu golle temsilcimiz karşısında 1-0 öne geçti.

TARTIŞMALI PENALTI VE FARK İKİYE ÇIKTI

İlk dakikalarda Fenerbahçe karşısında daha çok top yapan taraf olan Monaco, 17. dakikada sağ kanattan hücuma çıktı. Monaco'nun önemli isimlerinden Dirar sağ kanattan gönderilen pasta ceza sahasına hareketlendi. Dirar, Hasan Ali'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Hasan Ali Kaldırım bu pozisyonda bir de sarı kart gördü. Ev sahibi ekipte kazanılan penaltı için topun başına Falcao Garcia geçti. Kolombiyalı oyuncu penaltıyı gole çevirdi ve ev sahibi ekip 18. dakikada skoru 2-0'a getirdi.

FENERBAHÇE'DE ŞANSSIZ SAKATLIK! DEVAM EDEMEDİ

Mücadelenin öncesinde de durumu belli olmayan Simon Kjaer, 26. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna daha fazla devam edemedi. Vitor Pereira, 36. dakikada Simon Kjaer'in yerine oyuna Mehmet Topal'ı aldı.

İlk 20 dakikalık bölümden sonra temsilcimiz Fenerbahçe oyunda dengeyi kurmayı başardı. Fenerbahçe dengeyi kurduktan sonra iki tane de önemli pozisyona girdi.

FENERBAHÇE RAKİP ALANDA GOL ARIYOR...

Aynı dakikada Monaco sahasına havadan gönderilen top Emenike'den sekti ve ceza sahası önündeki Salih Uçan'a geldi. Salih topu bekletmeden kaleye gönderdi ancak kaleci Subasic'te kaldı.

Bu pozisyonun hemen ardından bu kez 38. dakikada sarı-lacivertli takım Fernandao ile önemli bir pozisyondan yararlanamadı. Salih Uçan yine ceza sahası dışından aldığı topta iki rakibini geçerek ceza sahasına girmeye çalıştı. Salih'ten seken top bir anda Fernandao'nun önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu topu önünde bulur bulmaz şutunu çekti ancak top auta gitti.

Monaco'nun yıldız oyuncusu Falcao, 43. dakikada arka adelesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Falcao yerine Monaco'da oyuna Carillo girdi. İlk yarının kalan süresinde skorda değişiklik olmadı ve ilk 45 dakika 2-0 Monaco'nun üstünlüğü ile geçildi.

FENERBAHÇE İYİ BAŞLADI, BASKI GOLÜ GETİRDİ

Fenerbahçe karşılaşmanın ikinci yarısına çok iyi başladı. Temsilcimiz rakip kaledeki ilk tehlikeli pozisyonuna 52. dakikada girdi. Sağ kanattan ceza sahasına havalandırılan top savunmadan sekti. Pozisyonun devamında Van der Wiel topa dokundu. Altıpasa yakın noktada Emenike Van der Wiel'den gelen topla buluştu ve topu bekletmeden kaleye gönderdi. Ancak Emenike'nin sert şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.

Rakip ceza sahasına gönderilen topta yaşanan karambol sonrası Josef de Souza topu ceza yayında önünde buldu. Brezilyalı oyuncu topu sağ kanattaki Skrtel'a gönderdi. Skrtel bekletmeden topu ceza sahası içerisine ortaladı. Emenike Skrtel'ın yerden ortasında topu şık bir dokunuşla ağlara gönderdi ve Fenerbahçe 53. dakikada Monaco karşısında skoru 2-1'e getirdi.

MONACO'DA ÜST ÜSTE TARTIŞMALI KARARLAR

2-1'den sonra da etkili oyununu sürdüren Fenerbahçe, üst üste kritik pozisyonlar buldu. 58. dakikada Van der Wiel'in ceza sahasına gönderdiği top rakibin eline çarptı ancak hakem pozisyonda devam kararı verdi.

Bu pozisyonun hemen ardından Van der Wiel bu kez ceza alanına girerken rakibin müdahalesiyle yerde kaldı ancak hakem bu pozisyonda da düdüğünü çalmadı.

ANSSIZLIK! MONACO FARKI 2'YE ÇIKARDI

Mücadelenin 65. dakikasında Monaco sağ kanattan atağa çıktı. Ceza sahasına gönderilen top Fenerbahçe savunmasından sekti ve ceza sahasına doğru havalandı. Ceza sahası içinde bir anda boşta kalan top Valere Germain'in önüne gitti. Germain bekletmeden şutunu çekti ve yerden de seken top ağlara gitti. Monaco bu golle 65. dakikada skoru 3-1'e getirdi.

Tur için gole ihtiyacı olan Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira oyuna bir kez daha müdahale etti. 69. dakikada Pereira, Josef de Souza'yı oyundan çıkarırken, sahaya Aatif Chahechouhe girdi. Pereira 78. dakikada bir hücum oyuncusunu daha oyuna aldı. Hasan Ali kenara gelirken Miroslav Stoch oyuna dahil oldu.

Karşılaşmanın kalan süresinde tempo düştü ve başka gol olmadı. 90 dakika sonunda Fransız temsilcisi Monaco Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti ve adını üst tura yazdırdı. Fenerbahçe ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.