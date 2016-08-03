Medipol Başakşehir ilklerin peşinde

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunun rövanşında yarın deplasmanda karşılaşacağı Rijeka'yı yenerek, Avrupa kupalarında ilkleri yaşamayı hedefliyor.

Avrupa arenasında bugüne kadar oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmayan turuncu-lacivertliler, ilk maçta golsüz berabere kaldıkları Rijeka karşısında kupalardaki ilk galibiyeti almak ve ilk kez tur atlama sevincini yaşamak istiyor.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşen Medipol Başakşehir, ilk maçta deplasmanda rakibine 2-0 mağlup olmuş, İstanbul'daki karşılaşmayı da 2-1 kaybetmişti.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki ilk ve tek golünü Brezilyalı oyuncusu Doka atmıştı.

Rijeka evinde 20 maçtır kaybetmiyor

Hırvat ekip özellikle iç sahada aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.

Geçen sezon ligde evinde oynadığı 18 maçta yenilgi görmeyen Rijeka, Hırvatistan Kupası'ndaki tek maçını ve bu sezon ligde evindeki ilk karşılaşmayı da kazandı.

Rijeka'ya, iç sahada resmi maçlardaki son yenilgiyi 16 Temmuz 2015'te İskoç ekip Abeerden yaşattı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunun ilk ayağında Abeerden'e 3-0 kaybeden Hırvat ekip, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak kupadan elenmişti.

Rijeka, 15 Temmuz'da başlayan 2016-2017 sezonu Hırvatistan 1. Ligi'nde 3. haftanın ardından 9 puanla lider durumda bulunuyor. AA