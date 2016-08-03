Mario Gomez'in aklı hala Beşiktaş'ta

Mario Gomez, Beşiktaş'a dönmeyeceğini açıkladı ama Türkiye'den de haber almayı ihmal etmiyor. Eşi Carina Wanzung'un Türkiye'de yaşamamak istememesi üzerine "Yeni sezonda Beşiktaş'ta olmayacağım" açıklamasını yapan 31 yaşındaki forvet, aslından dönmek istiyor. Süper Mario, Türkiye'deki son durumla ilgili her gün bilgi alıyor. Yakın arkadaşlarını arayan Alman forvetin, "Türkiye'de durumlar normale döndü mü? Hayat ne durumda?" sorularını yönelttiği öğrenildi. Siyah-Beyazlı formayı yeniden giymeye sıcak bakan Mario Gomez, eşi Carina Wanzung'u ikna etmesi halinde yönetime "Ben geliyorum" diyecek.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇMEDİ

Başkan Fikret Orman ve ekibi ise Alman oyuncuyu beklemiyor. Zamanın daralması nedeniyle diğer alternatif isimlerle de temasa geçen Siyah-Beyazlı yönetim, Mario Gomez'in dönme ihtimaline karşı da hazır bekliyor. Bu hafta sonuna kadar Alman oyuncudan olumlu yanıt alınamaması halinde diğer futbolcuların kulüpleriyle resmi görüşmeler başlayacak. Öte yandan 1 Ağustos günü Fiorentina için sağlık kontrolünden geçmesi beklenen Mario Gomez, bunu yapmadı. Panzer'in yarın da Avusturya'daki kampa katılıp, katılmayacağı merak konusu.

CALLERI ALINDI MARIO YATTI

İngiliz basını, West Ham United'ın Mario Gomez için Fiorentina'ya 7 milyon sterlin önerdiği iddia edildi. Ama İngiliz ekibi, Boca Juniors'tan forvet Jonathan Calleri'yi kadrosuna kattı. Teknik Direktör Slaven Bilic ise "Transfer stratejimizi değiştirdik, astronomik rakamlar ödeyerek transfer yapmayacağız" dedi.

WATZKE: GOMEZ REKABET İSTEMİYOR

Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke konuştu: "Gomez, Dortmund'a gelmek istiyor mu? Hayır! Onun pozisyonunu doldurduk. Çünkü Gomez, Aubameyang'la rekabet etmek istemiyor."