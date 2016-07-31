Lucas Leiva Galatasaray'da

Galatasaray, Felipe Melo'nun boşluğunu artık Lucas Leiva ile dolduracak. Liverpool'da forma giyen Brezilyalı orta saha ile bir aydır görüşen Cimbom, transferde mutlu sona ulaştı. Sakatlığı nedeniyle raporları istenen Sambacı için olumlu bilgiler gelince Aslan transferi gerçekleştirdi. Teknik Direktör Riekerink'in de "Opsiyonlarımız arasında" dediği Lucas Leiva ile dün resmi olarak anlaşma sağlandı. 29 yaşındaki ön libero ile Sarı-kırmızılılar, 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

BONSERVİSE 2 MİLYON

Menajeriyle dün yapılan nihai görüşmelerin ardından Lucas'la 2.6 milyon euroya el sıkışıldı. 30 maç oynaması halinde 400 bin euro bonus alacak olan Sambacı, haftaya İstanbul'a gelecek. Liverpool'a da 2 milyon euro bonservis ödenecek. Lucas, 9 sezon aralıksız İngiliz ekibinde forma giydi. 240 resmi maçta 7 gol sevinci yaşadı.