Linnes+gidiyor,+yerine+o+geliyor

Geçen sezon devre arasında 2 milyon Euro karşılığında transfer edilen Martin Linnes, 5-2 kaybedilen Manchester United maçında tel tel dökülmüştü. Teknik direktör Riekerink, bu mücadelenin ardından yönetime ek transfer raporu vererek, defansı güçlü bir sağ bek alınmasını istedi. Yönetim bu talep karşısında büyük şaşkınlık yaşarken, bütçe durumu yeniden gözden geçirildi. Oldukça düşük bir maliyetle araştırmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar, Trabzonspor’da gözden çıkarılan Luis Cavanda’yı gündemine aldı. Burada yıllık 900 bin Euro’ya oynayan 25 yaşındaki Belçikalı sağ bek konusunda, Bordo-Mavili kulübün de sıcak yaklaşımı, transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor. Galatasaray’ın bu transferi 1.5 milyon Euro’ya bitirebileceği ifade ediliyor.

Norveçli satış listesine

Diğer taraftan Martin Linnes’in satış listesine konulabileceği de gelen haberler arasında. Galatasaraylı yöneticiler, bu bölgede Sabri’nin de kontratının uzatılmasıyla başka takviye ihtiyacına gerek duyulmayacağı görüşünde birleşti. Ancak Linnes’in şu sıralarda İstanbul’dan ayrılmaya niyeti yok gibi görünüyor. Sabri’nin ise olası bir kötü gidişte yine taraftar tepkisiyle karşılaşması muhtemel. Fanatik