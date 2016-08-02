Levent Nazifoğlu: Eren Derdiyok yarın imzalayabilir

Galatasaray Kulübü Sportif AŞ yöneticisi Levent Nazifoğlu, Radyospor'da katıldığı programda, "Sponsorluk anlaşması sonlanmaya yakın. İnsanlar beni tanır, çok açık konuşuyorum. Futbolcularımız Riekerink'i çok seviyor. Riekerink, Türkiye'deki en büyük problem olan çalışma sistemlerinde çok bilgili. Ben bile bu kadarını beklemiyordum" dedi.

"Eren Derdiyok transferine bitti diyebiliriz"

Eren Derdiyok transferiyle de ilgili konuşan Nazifoğlu, "Eren Derdiyok transferine bitti diyebiliriz. Eren Derdiyok ile yarın sözleşme imzalayabiliriz. Başkanımız Dursun Özbek ve Mehmet Özbek bu transferi bitirdi. Oyuncuyu da scout ekibimiz izledi, teknik ekip onayladı. Eren Derdiyok ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağız" dedi.

"Lucas Leiva imza atarsa sürpriz olmaz"

Lassana Diara'nın Rusya'dan kalma 10 milyon euroluk cezası olduğunu ve tek sorunun bu olduğunu ifade eden Nazifoğlu, "Alan kulübun cezasını üstlenmesi gerek. Lassana Diarra'nın maliyetiyle ilgili sorun yok tek sorun ona verilen cezanın daha sonra bizim karşımıza çıkması. Lucas Leiva imza atarsa sürpriz olmaz. Cavanda gündemimizde değil. Eren Derdiyok'tan sonra ikinci bir forvet transferi olma ihtimali düşük. Podolski de var orada oynayabiliyor" dedi.

"Bruma'yı satmayacağız"

PSV'den Bruma için bir yazılı teklif daha geldiğini ifade eden Nazifoğlu, "Bruma'yı satmayacağız. Benim şahsi fikrim ben Bruma'yı 10 milyon euroya satmam. Benim için 15 milyon € Bruma için iyidir. PSV bizden oyuncu alabilecek büyüklükte bir takım değil. Sinan Gümüş'ten büyük beklentilerimiz var. Onunla ilgili de transfere kapımız kapalı. Bir Portekiz takımının, İspanya'da ilk 3 dışındaki bir takımın, İngiltere'de başaltı takımların bizden oyuncu almaları zor" dedi.