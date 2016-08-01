Kulüpler Birliği Vakfı olağanüstü toplanacak

FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), yönetim kurulu hariç tüm kurullarının istifa etmesinin ardından flaş bir karar da Kulüpler Birliği Vakfı'ndan geldi.

Spor Toto Süper Lig'deki kulüplerin üye olduğu Kulüpler Birliği, 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul'daki merkezinde olağanüstü toplantı yapacak.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın başkanlık yapacağı toplantıda, FETÖ terör örgütünce gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminin futbola etkileri konuşulacak ve bundan sonrası için yol haritası çizilecek.

Hürriyet