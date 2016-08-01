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Jose Sosa yüzde 90 Beşiktaş'ta kalacak

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Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Jose Sosa'nın, Siyah-beyazlı takımda kalma ihtimali arttı.

Beşiktaş yönetimi, Avusturya kampında, takım disiplinine zarar vermemesi için kadro dışı bırakarak İstanbul'a gönderdiği Jose Sosa'nın alacağı kararı bekliyor.
 
Siyah-beyazlı takımdan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcu, Milan CEO'su Adriano Galliani ile Ibiza'da görüştü. Şayet İtalyan ekibi 6.5 milyon euroluk bonservis talebini karşılamazsa Sosa, yoluna yüzde 90 Beşiktaş'ta devam edecek.

Sabah

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