Jose Sosa yüzde 90 Beşiktaş'ta kalacak

Beşiktaş yönetimi, Avusturya kampında, takım disiplinine zarar vermemesi için kadro dışı bırakarak İstanbul'a gönderdiği Jose Sosa'nın alacağı kararı bekliyor.



Siyah-beyazlı takımdan ayrılmak isteyen Arjantinli futbolcu, Milan CEO'su Adriano Galliani ile Ibiza'da görüştü. Şayet İtalyan ekibi 6.5 milyon euroluk bonservis talebini karşılamazsa Sosa, yoluna yüzde 90 Beşiktaş'ta devam edecek.

Sabah