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Jose Mourinho Bruma'yı istiyor

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Galatasaray'ın Manchester United'la oynadığı maçta Bruma'ya hayran kalan Jose Mourinho'nun, Bruma'yı kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

Tüm hazırlık maçlarında iyi oyun sergileyip gol atan Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Bruma, Avrupa'da bir çok kulübün gözdesi haline geldi.

Portekizli oyuncu, Manchester United ile İsveç'te oynanan maçta Teknik Direktör Jose Mourinho'yu da kendisine hayran bıraktı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Mourinho, Bruma'yı transfer etmek istiyor. Manchester United yetkililerinin, sözlü teklifine Galatasaraylı yöneticilerin "hayır" cevabı verdiği yazıldı.

Karşılaşma sonrası genç oyuncuyu tebrik eden Mourinho, Bruma'nın bu performansıyla milli takıma seçileceğini söylemişti.

Bruma'yı kadrosuna katmak isteyen bir diğer kulüp de  PSV Eindhoven oldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Hollanda ekibinden gelen 8 milyon Avroluk teklifi az bularak reddetti. Galatasaraylı yöneticiler, genç oyuncuyu 15 milyon Avrodan aşağı satmayı düşünmüyor.

Trtspor

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