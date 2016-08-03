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İşte MHK'nın yeni yönetimi

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TFF'deki FETÖ operasyonu çerçevesinde MHK Başkanı olan Yusuf Namoğlu'nun listesi belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) belirledi.

Eski başkan Kuddusi Müftüoğlu ve ekibinin FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde görevi bırakmasının ardından MHK'nin başına getirilen Yusuf Namoğlu'nun yönetim kurulunda 8 üye yer alıyor.

Namoğlu'nun MHK için belirlediği isimler Milli İstihbarat Teşkilatı'nın incelemesinin ardından netleşti.

İşte yeni MHK:

BAŞKAN:
Yusuf Namoğlu

ÜYELER:
Metin Tokat
Erol Ersoy
Alican Lakot
İlhami Kaplan
Serdar Tatlı
Kadir Tozlu
İbrahim Aksoy
Bedri Dölkeleş

Hürriyet

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