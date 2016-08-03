İşte MHK'nın yeni yönetimi
TFF'deki FETÖ operasyonu çerçevesinde MHK Başkanı olan Yusuf Namoğlu'nun listesi belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni Merkez Hakem Kurulu'nu (MHK) belirledi.
Eski başkan Kuddusi Müftüoğlu ve ekibinin FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde görevi bırakmasının ardından MHK'nin başına getirilen Yusuf Namoğlu'nun yönetim kurulunda 8 üye yer alıyor.
Namoğlu'nun MHK için belirlediği isimler Milli İstihbarat Teşkilatı'nın incelemesinin ardından netleşti.
İşte yeni MHK:
BAŞKAN:
Yusuf Namoğlu
ÜYELER:
Metin Tokat
Erol Ersoy
Alican Lakot
İlhami Kaplan
Serdar Tatlı
Kadir Tozlu
İbrahim Aksoy
Bedri Dölkeleş
Hürriyet