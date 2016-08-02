İstanbul'da Eto'o görüşmesi! Görüşmeler başladı...

Samuel Eto'o'nun Beşiktaş'ta oynamak istediğini ifade etmesinin ardından Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 'Beşiktaş Eto'o ile iznimiz dışında görüşme yaptıysa bizden özür dilemeli. Bu şekilde transfere onay vermiyoruz' demişti.

Antalya cephesinden gelen bu açıklamayla iki kulüp arasındaki ipler gerilmiş ve transfer çıkmaza girmişti. A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'ın aktardığı bilgiye göre; iki kulübün yöneticileri dün gece İstanbul'da ilk kez bir araya gelerek transfer görüşmelerine start verdi.

Samuel Eto'o'nun menajerlerinin de katıldığı görüşme sonrası taraflar arasındaki buzlar eridi ve anlaşma zemini arandı. Eto'o, Antalyaspor'un Hollanda kampına katılmayarak kulüpte devam etmeyeceğini ortaya koymuştu.

YÖNETİMİN HAYALİ ETO'O-GOMEZ İKİLİSİ

Siyah-beyazlı yönetim bir yandan Eto'o için pazarlık masasına otururken Mario Gomez için de girişimlerini sürdürüyor. 15 Temmuz gecesi Türkiye'de yaşanan hain darbe girişiminden önce Gomez Beşiktaş'ın 1 yıl daha kiralık sözleşme teklifini kabul etmişti. O gece yaşananlar sonrası Gomez kararını değiştirdi ancak Alman golcünün beklediği teklifleri alamaması Panzer'i yeniden siyah-beyazlılara yaklaştırdı. Wolfsburg'un teklifini reddeden Gomez Almanya'da oynamak istemiyor. İspanya basınında adı Barcelona ile anılan Gomez bu tarz bir sürprize imza atmazsa, gol krallığı için yarıştığı Eto'o ile gelecek sezon partner olarak görev yapabilir.

(A Spor)