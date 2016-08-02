Inter'li Adriano çete üyesi oldu

Marca gazetesinde yer alan habere göre; kariyerindeki parlak günlerin hayli uzağında yer alan Adriano artık favelalarda yaşıyor ve söz konusu bölgedeki çetelerle çalışıyor. Geçmişinde iki Serie A şampiyonluğu bulunan Brezilyalı futbolcunun sosyal medyaya düşen son fotoğrafları görenleri fazlasıyla şaşırttı.



2004 yılında Inter'e transfer olduktan sonra kariyerinin zirvesine çıkan Brezilya santrafor, ilerleyen yıllarda Flamengo, Roma ve Corinthias gibi takımlarda oynamasına rağmen eski performansına bir türlü ulaşamadı.



Geçtiğimiz Mayıs ayında Amerika 4. Lig ekiplerinden Miami United ile sözleşme imzalayan 34 yaşındaki futbolcu, Miami'de sadece iki ay oynadıktan sonra sözleşmesini feshetmişti.

Sampiy10