Hüseyin Gülerce: 'Fethullah Gülen Aziz Yıldırım'a kafayı taktı!'

Bir dönem Fethullah Gülen Hareketi'nin içerisinde olan ve 2009 yılında oluşumdan ayrılan gazeteci ve yazar Hüseyin Gülerce, 3 Temmuz şike davası ile ilgili konuştu.



CNN Türk'te canlı yayına katılan ve FETÖ ile ilgili bilgiler veren Gülerce, şike davası ile ilgili gelen soruyu da yanıtsız bırakmadı. Gülerce, şike davasının Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek için başlatıldığını söyledi.



İşte Gülerce'nin canlı yayındaki sözleri:



"Mesele Fenerbahçe meselesi değil. Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek. Spor dünyasından bir isim Fethullah Gülen'e Aziz Yıldırım'ın kendisi hakkındaki sözlerini yetiştirmiş. Yıldırım bir gün uçakta bu şahsa 'Senin Fethullah Gülen'in yanında ne işin var' şeklinde sözler etmiş. Bu şahıs Gülen'e bu sözleri aktarınca Fethullah Gülen de Aziz Yıldırım'a taktı. Neden Aziz Yıldırım'a taktı? Türkiye'nin en çok taraftarı olan kulübün başkanı bu zihniyetteyse kendisine zarar verebilir düşüncesiyle. Şike davası Aziz Yıldırım'ı tasfiye etmek içindi."