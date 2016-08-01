Hayrullah: 'Milli takıma seçilince 5 tane amcam çıktı'

"Ben Milli Takım'a alındıktan sonra 5 tane amcam olduğunu söyleyen kişi çıktı!.. 'Baba tanımadığım amcam mı var?" diye sordum. 'Yok oğlum!' dedi."

YETKİN ETKİN - ÖZEL HABER

Adanaspor'da yıllık 200 bin liraya oynayan kaleci Hayrullah Mert Akyüz'ün Euro 2016 elemelerinde üç milli maçın esame listesine girince yaklaşık 490 bin lira prim kazanması, haftalarca konuşuldu. 1-1 biten Hollanda ve 1-0 kazanılan Kazakistan deplasmanları için 13 bin dolar (38 bin TL), Çek ve İzlanda galibiyetleri için de 140 bin euro (451 bin TL) prim alan 22 yaşındaki kaleci, yaşadığı trajikomik olayları Yetkin Etkin'e anlattı. İşte, "Biz Ay-Yıldızlı forma için gidiyoruz Milli Takım'a. Bunu kimse unutmasın" diyen Hayrullah'ın o açıklamaları:

MİLYONlar VERSELER OLMAZ

"Para 2. hatta 3. plandadır. Orada aldığın para önemli değil. Yaşanan mutluluk ve duygu önemli. Beni 'Paragöz' olarak nitelendirdiler. Her şey para değildir. Mutluluğun parayla geleceğine inanırlar ama bu doğru değil. Benim futboldan kazandığım 1 lira bile helaldir. Ben 14 sene önce neler yaşadım? Kimse perde arkasında ne yaşanıyor, bilmiyor bile. Eleştirenlere bu yüzden çok kırıldım. Dünya yıldızları ile idman yaptım, aynı havayı soludum. Bunun için milyon dolarları verecek kişiler vardır ama yapamazlar.

PERFORMANSLA SEÇİLDİM

Bu konuda babam bana bir öğütte bulundu. 'O para senin alnının ak sütü gibi helaldir' dedi ve bu sözler beni biraz olsun rahatlattı. Ben oraya gittiysem hak edip gitmişimdir. Fatih Hoca (Terim), Alper Hoca (Boğuşlu) performans neticesinde seçim yaptılar. İnsanlar aynı mantıkta düşünmüyorlar. Ben Milli Takım'a alındıktan sonra 5 tane amcam olduğunu söyleyen kişi çıktı. Ben de babama sordum, 'Ya baba benim farklı, tanımadığım amcam mı var?" diye. Babam da güldü ve 'Yok oğlum' dedi."

İDOLÜM CASILLAS

"Hayalim yurt dışı. Arda Turan, Tugay Kerimoğlu gibi gidip o seviyelerde kalmak istiyorum. İnsan istediği zaman bunu başarmamak için hiçbir neden yok. Casillas'ı çok beğeniyorum. Fizik olarak daha esnek ve harika bir kariyeri var. İdolüm Iker."

BABACAN HAK ETTİ

"VolkanBabacan turnuva öncesinde gerçekten iyi bir performans sergiledi. Çok değerli bir ağabeyim ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Meslektaşım ve hak ettiğini düşünüyorum."

Engin Hoca'nın varlığı yeter

Yetkin Etkin'e samimi açıklamalar yapan Hayrullah, hocası Engin İpekoğlu'nu da unutmadı: "Engin Hoca'nın (İpekoğlu) bu takımda olması benim için son derece avantaj. Benden sadece istikrarlı olmamı istedi. Son derece haklı. Bazen de tecrübelerini bana aktarıyor. Beraber başarılı olmak istiyoruz."

ZENGİNDEN FUTBOLCU OLMAZ

Hayrullah, zengin-fakir ayrımına dikkat çekti: "1.5 yıl önce formayı ilk aldığım Osmanlı maçını hatırlıyorum; hayatımda çok şey değişti. Ben nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Zaten geldiğim yeri unutursam gideceğim yeri de bulamam. Almış olduğum bir aile terbiyesi var. Ailem benim için çok değerli. Futbol oynamamın ana nedenlerinden bir tanesi de onlar. Futbolcuların zengin aileden çıkma ihtimali çok düşük. En dipten geldiğim için bunu unutmam asla mümkün değil."

ADANALI TERİM AYRIM YAPMAZ

Hayrullah, Adanaspor kalecisi olmasının Milli Takım'da kendisine ayrıcalık sağlamadığını anlattı: "Fatih Terim dünya çapında bir isim. Avrupa görmüş ve çok iyi bir insan. Adanalı ama kim hak ediyorsa formayı ona verir. Net bir insan olduğunu düşünüyorum. Adanalı diye asla ayrım yapmaz. Mesela en son ben alınmadım ve Muammer alınmıştır. O hak ettiği için gitmişti. Ben hep en iyisini yaparak elimden geleni yapmaya çalışacağım. Milli Takım düzeyi asla basit değildir. İnsanlar bunu kesinlikle bilmeli. Hocama da sonsuz saygı duyuyorum."

Kaplanlar'a borçluyum

“Daha yapılacak çok işimiz var. Ben burada büyüdüm ve burada Hayrullah oldum. Buraya manevi bir borcum var. Buradan giderken de arkamdan iyi konuşulması son derece önemli. İnşallah eğer gideceksem iyi para kazandıra-rak gitmek istiyorum.”

KALICI OLMAK İSTİYORUZ

"Yeni sezona hazırlanıyoruz. Bizim açımızdan yeni bir heyecan olacak. Artık PTT 1. Lig'de olmadığımızın farkındayız. Burası çok farklı bir atmosfer. Ben geçen yıl en az gol yiyen kaleci olarak sezonu tamamlamıştım. Bunu Süper Lig'de devam ettirmek istiyorum. Kendimizi göstermek istiyoruz.

12 yıllık bir hasret olduğu için taraftarlarımız özledi. İlk senemizde kalıcı olmak istiyoruz."

SEYYAR SATICI BABAM GURURUM

"Benim babam eski bir amatör kaleciydi. Bütün maçlarımdan sonra ilk eleştiriyi hep babam yapar. Seyyar satıcıydı ve ben de bunu gururla anlatırım. Babam şimdi biraz daha rahat tabii ki."