Hakim Ziyech transferinde kritik görüşme

Transferin en hareketli takımlarından biri olan Sarı-Lacivertliler, ofansif orta saha takviyesi yaparak çalışmaları tamamlamayı planlıyor.

Belhanda, Valbuena gibi isimlerle temasta olan Fenerbahçe’de 1 numaralı aday ise Hakim Ziyech. Faslı yıldızın Türkiye haklarını elinde bulunduran menacer Olgun Aydın, Sarı-Lacivertliler adına Twente ile görüşmelere başlamış, salı günü telefonla son teklifi iletmişti.

Aydın iknaya çalışacak

Hollanda temsilcisi teklife iyimser yaklaşarak, Aydın’ı yüz yüze görüşmek için ülkeye davet etti. Bugün taraflar arasında yapılacak görüşme, transferin kaderini belirleyecek. Fenerbahçe’nin teklifi ile Twente’nin istediği rakam arasındaki farkın 2 milyon Euro’ya kadar düştüğü öğrenildi. Olgun Aydın, Hollandalılar’ı indirime gitmeleri için ikna etmeye çalışacak. Kulüplerin orta yolu bulması halinde, Hakim Ziyech’le de kısa sürede anlaşılması bekleniyor.

Oyuncu sıcak bakıyor

23 yaşındaki oyuncu, Twente ile Konyaspor arasında oynanan hazırlık maçının ardından Türk taraftarların ricasını kırmamış, Fenerbahçe atkısıyla poz vermişti. Ziyech, geleceği hakkında konuşmak istemese de Sarı-Lacivertliler ile ilgili bilgi topladığı ve gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Yönetim, Hakim Ziyech transferini en geç bu hafta sonu bitirmeye kararlı.

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