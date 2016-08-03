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Hakim Ziyech için kritik görüşme

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Hakim Ziyech'in Türkiye haklarını elinde bulunduran Olgun Aydın, Fenerbahçe'nin son teklifini Twente'ye iletti. Hollanda kulübü Aydın'ı görüşmeye çağırdı.

Fenerbahçe’nin 10 numara adaylarından Hakim Ziyech’te önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertli Kulüp, Faslı yıldızın Türkiye haklarını elinde bulunduran Olgun Aydın’a bu transfer için yetki vermişti. Aydın, Fenerbahçe’nin başarılı oyuncu için sunduğu iki teklifi Twente Yönetimi’ne iletti.

Bu tekliflerin ilki, 2.5 milyon Euro’nun yanı sıra, Hollanda ekibinin tarihindeki tek şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Stoch’u takasta kullanmaktı. Diğeri ise 2.5 milyon Euro’yu peşin verip, UEFA ile yapılan anlaşma gereği 6 milyon Euro’yu da oyuncu sattıktan sonra vermekti.

En kritik görüşme

Olgun Aydın’ın telefonla ilettiği bu teklifin ardından Hollanda ekibinin yöneticileri, kendisini görüşmek için Enschede şehrine davet etti. Taraflar yarınki görüşmede şartları en ince detayına kadar konuşacak. Hakim Ziyech transferinin kaderinin bu toplantıda netlik kazanması bekleniyor. 

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