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Hakan Şükür ihraç ediliyor...

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Galatasaray'ın eski futbolcu Hakan Şükür'ün FETÖ/PDY üyesi ve destekçisi olduğu gerekçesiyle kulüpten ihracı istenmişti.

Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Sıtkı Korkmaz başvurusu ile başlatılan işlemin prosedürünü Sicil Kurulu Başkanı Serdar Eder açıkladı.
 
Eder, "G.Saray Disiplin Kurulu ihraç talebini 1 ay içinde karara bağlayıp yönetime iletecek. Yönetim de bunu Genel Kurul'un oylamasına sunacak. Çoğunluk sağlanırsa da Hakan Şükür ihraç edilecek" dedi.
 
Yüz kızartıcı suçtan atılacak

G.Saray Sicil Kurul Başkanı Serdar Eder, Hakan Şükür'ün ihracının, Genel Kurul kararına bağlı olmadan da alınabileceğini belirtti. Eder, "Dernekler Kanunu açık. Bir kişi yüz kızartıcı suç işlemişse ve hüküm almışsa üyeliği düşer. Eski kaçak savcı Zekeriya Öz'ün üyeliği bu şekilde düşmüştü. Devletin mahkemeleri karar verirse otomatik olarak üyelik hakkını kaybeder. O zaman disipline vermeye gerek bile kalmaz" ifadelerini kullandı..
 
(Fotomaç)

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