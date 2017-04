Hakan Şükür: FETÖ beni kullanıp attı

FETO ve FETÖ'ye hiç toz kondurmayan eski futbolcu, şöyle dert yandı: "Kullan at... Benim alanıma bakıyorum, halime bakıyorum, sıfırlandık. Ev, araba, avukat... Boyuna masraf. Kimse yardım etmedi. Ona da gittim ve boş döndüm. Bizimle uğraşacak vakti yok. Gerçekten çok sıkıldım."

FETÖ'CÜ Hakan Şükür'ün komedyen Atalay Demirci ile yaptığı sohbet, gündeme bomba gibi düştü. Sohbeti ortaya Atalay Demirci'nin twitter hesabını ele geçiren bir Türk hacker grubu çıkardı... ABD'de bulunan eski futbolcu ve FETÖ lideri Fetullah Gülen'in gerçek yüzünü ortaya çıkartan konuşmada Hakan Şükür'ün "Kandırıldım" itirafında bulunması dikkat çekiyor. Türkiye'de hakkında açılan davalardan kaçarak ABD'ye giden Hakan Şükür, burada yalnız bırakıldığını ve yardım edilmediğini çaresizlik ve büyük bir pişmanlık içinde itiraf ederken, sözlerine FETÖ'den sıkıldığını da ekliyor.

YAZIŞMA DİREKT MESAJLARDA ÇIKTI

Atalay Demirci'nin bir hacker grubu tarafından hacklenen hesabındaN FETÖ'cü Hakan Şükür'le DM'den (Direkt mesaj) yapılan yazışmada eski futbolcu önce, "Kimse bana yardım etmedi" diye isyan ediyor. Ardından FETÖ'cü sözcüsü eski futbolcu, "Kullan at, benim alanıma bakıyorum, halime bakıyorum, sıfırlandık. Ev, araba, avukat... Boyuna masraf. Kimse yardım etmedi. Ona da gittim ve boş döndüm. Bizimle uğraşacak vakti yok. Çok sıkıldım" şeklinde mesajlar yazıyor. Hakan Şükür'ün "O" dediği şahsın Amerika'nın koruması altındaki FETÖ lideri Fetullah Gülen olduğu biliniyor.

DARBE GECESİ YAPTIĞI UNUTULMADI

FETÖ'nün yanında yer alan ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi gecesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Halkımı demokrasiyi korumak için meydanlara çağırıyorum" davetine karşı sosyal medyadan "Sokağa çıkma" kampanyası başlatan FETÖ'cü futbolcu, DM sohbetinde "Kullanıldım, atıldım" mesajları verirken, bundan sonra neler olacağı merak konusu.

İŞTE O İTİRAFLAR:

SÜREKLİ MASRAF, SIFIRLANDIM

A.D.: Abi sahur bitti burada dua ediyorum sana ve ailene, inşallah Allah gönlünü rahatlatsın, her işine kolaylık versin, ummadığın yerlerden.

A.D.: Enes'le falan konuştunuz mu abi hiç.

A.D.: Kimse sahip çıkmasa Allah sahip çıkar abi, her şeyi görmüyor mu bilmiyor mu, O istesin neler olur ben inanıyorum onun adaletine, görelim neyler...

H.Ş.: Kullan, at.

H.Ş.: Hiç sanmıyorum.

A.D.: Ben bu devranın döneceğine ve senin ülkeye döndüğünde insanların utanacağına hatta yanında saf tutmak için yarışacağına inancım tam ama...

A.D.: Allah bu kapasitesizliğe rağmen işi ne noktalara getirmiş değil mi, bize rağmen oluyor ne oluyorsa demek lazım ama nerdeee

H.Ş.: Benim alanıma bakıyorum, halime bakıyorum sıfırlandık.

H.Ş.: Neydik, ne olduk.

H.Ş.: Nasıl bir sınav.

A.D.: Maalesef abi.

H.Ş.: Çok sorunlu

H.Ş.: Anlatsak da kapasite yok.

H.Ş.: Ne yardımı herkes biliyor burada olduğumu

A.D.: Sizi rahat diye düşünebilirler, bilmezler anlatamazsınız diye soruyorum

A.D.: Yardım talebiniz oldu mu abi kimseden...?

H.Ş.: Ev araba

H.Ş.: Avukat

H.Ş.: Boyna masraf

H.Ş.: Kimse yardım etmedi

H.Ş.: Ona da gittim ve boş döndüm bizle uğraşacak vakti yok.

H.Ş.: Çok sıkıldım