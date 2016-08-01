Gomez’in transferinde kader günü

Beşiktaş'ta Mario Gomez'in durumu bugün netlik kazanacak. Bir süre önce Siyah- Beyazlı takıma geri dönmeyeceğini açıklayan Alman futbolcu için yapılan ikna turlarının sonucu bugün belli olacak.



Başkan Fikret Orman'ın Gomez'le yaptığı görüşmede, "Türkiye'de sandığın gibi kötü bir durum yok. Her şey normale döndü. Seni yeniden aramızda görmek istiyoruz" demesinin ardından Alman futbolcu 1 Ağustos Pazartesi akşamına kadar başkandan düşünmek için süre istemişti. Eşiyle bir durum değerlendirmesi yapacak olan Gomez'in vereceği karar Beşiktaş için büyük önem taşıyor. Özellikle taraftarın yeniden takımda görmeyi çok istediği Gomez Siyah- Beyazlı ekipte kalırsa forvet sorunu halledilmiş olacak. Ancak Alman yıldız geri adım atmazsa Beşiktaş bir süredir görüştüğü Kamerunlu futbolcu Eto'o için Antalyaspor'la pazarlık masasına oturacak.



ETO'O için Akdeniz kulübüne 1 milyon Euro ile birlikte Milosevic'in bonservisiyle birlikte teklif edileceği öğrenildi. (Takvim)