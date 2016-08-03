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Galatasaray'da 9 numara Eren Derdiyok'un

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Galatasaray'la cuma günü sözleşme imzalaması beklenen Eren Derdiyok, Sarı-kırmızılılar'da 9 numaralı formayı giyecek.

Uzun süredir kadrosunu bir forvet takviyesiyle güçlendirmeye çalışan Galatasaray, muradına ermek üzere... Burak Yılmaz’ı Çin’e gönderdikten sonra golcü konusunda birçok isimle temas kuran ancak çeşitli sebeplerden dolayı transferi kampa yetiştiremeyen Sarı-Kırmızılı kulüp, Kasımpaşa’yla geçen yıl harikalar yaratan Eren Derdiyok’u büyük ölçüde bitirdi. 

28 yaşındaki oyuncu için kulübüyle görüşmelere başlandığını önceki gün KAP’a bildiren Özbek yönetiminin, ufak pürüzleri de gidermek üzere olduğu öğrenildi.

Kasımpaşa ile birlikte Avusturya kampında bulunan Türk asıllı İsviçreli yıldızı bugün İstanbul’a getirmeyi planlayan Sarı-Kırmızılılar’ın yarın veya cuma günü de bir imza töreni düzenleyeceği bildirildi.

9 NUMARALI FORMA EREN DERDİYOK'UN

Teknik direktör Riekerink’in Danimarka kampına götürmeyerek takımında istemediği ve kadro dışı bırakılan Umut Bulut’un gitmesi halinde 9 numaralı forma, yeni sezonda Eren’in olacak...

Bayer Leverkusen ve Kasımpaşa’daki son 3 yılında 9 numaralı formayı terleten 28 yaşındaki forvetin, Galatasaray’da da bu numarayı giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Habertürk

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