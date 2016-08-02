Galatasaray'a ikinci forvet: Bas Dost!

Eren Derdiyok'u KAP'a bildirerek ilk forvet transferinde önemli bir adım atan Galatasaray, ikinci resmi transferini açıklamaya hazırlanıyor.

Galatasaray'ın ikinci bombası ise Almanya Bundesliga'nın güçlü takımlarından Wolfsburg'un Hollandalı yıldız forveti Bast Dost...

Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan ve transfer görüşmelerini yürüttüğü Bas Dost, daha önce kulübü Wolfsburg'a, "Ya kontratıma zam yapın, ya da Galatasaray'a gitmeme izin verin" diyerek rest çekmişti. Bas Dost'un bu restinin ardından Wolfsburg kulübü kontrata zam yapmayı düşünmediğini oyuncuya iletmiş ve Galatasaray ile görüşmelere başlamıştı.



SON PÜRÜZLERİ GİDERMEK İÇİN...



1.96'lık Hollandalı forvet Bas Dost için Wolfsburg ile Temmuz ayının başlarından bu yana görüşmelerini sürdüren Galatasaray, listedeki diğer isimler için düşünülen fiyatlar da anlaşma sağlanamaması sonrası rotasını Almanya'ya çevirdi ve Wolfsburg ile son pürüzleri de halletmek için son bir toplantı yapacak. Aradaki farkın az olduğu ve anlaşma sağlanmasının beklendiği bilgisi alındı.



RIEKERINK VE SNEIJDER KEFİL!



Hollandalı teknik direktör Jan Olde Riekerink ve takımın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder'in kefil olduğu Bas Dost'un bu hafta içerisinde İstanbul'a gelmesi ve kendisini Galatasaray'a bağlayan resmi sözleşmeye imza atması hedefleniyor.



WOLFSBURG'UN YÜKSELİŞİNDE PAY SAHİBİ



2011/12 sezonunda Heerenveen'de 34 maçta 32 gol atarak adını duyuran Bas Dost, 8 milyon euro bonservis bedeliyle Wolfsburg'a transfer oldu. Wolfsburg'un Almanya'daki yükselişinde pay sahibi isimlerden biri olan 27 yaşındaki Bas Dost, Bundesliga'da oynadığı 84 maçta 36 gol atıp 9 asist yaptı.

(Sporx)