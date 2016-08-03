Galatasaray Tolga Ciğerci'yi kadrosuna katıyor

Sürpriz transfer girişimini okurlarına aktaran Alman spor dergisi Kicker, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin Galatasaray'a transfer olmasının an meselesi olduğunu yazdı.

TOLGA DANİMARKA'YA GÖTÜRÜLMEDİ

"Geçmiş yıllarda sürekli Türkiye'den transfer teklifi aldığı söylenen Tolga Ciğerci, bu sefer Galatasaray ile ciddi şekilde Türkiye yolcusu" yorumunu da yapan Kicker, Tolga Ciğerci'nin Danimarka'nın Bröndby takımı ile yarın oynayacağı Avrupa Ligi ön eleme rövanş maçı için bu sabah Danimarka'ya hareket eden Hertha Berlin kadrosunda yer almadığını ve sakatlık ihtimaliyle transferin olamayacağını hesap eden Alman kulübünün bu oyuncuyu Danimarka'ya götürmediğini aktardı.

ALMAN KULÜBÜ TRANSFERDEN 2 MİLYON EURO KAZANACAK

Tolga Ciğerci transferinden Hertha Berlin'in 2 milyon Euro kazanç elde edeceğini belirten Alman spor dergisi, 2017 yılına kadar mukavelesi bulunan Tolga Ciğerci'nin takımda kalması halinde, Alman kulübü gelecek sezon bu oyuncudan bonservis ücreti alamayacağından söz konusu transfere çok sıcak baktığını kaydetti.

Hertha Berlin'in Tolga Ciğerci'yi gözden çıkardığını aktaran dergi, bu oyuncunun yerine FC Liverpool'dan Brezilyalı genç oyuncu Allan(19) ile görüşme halinde olduğunu da iddia etti.

Tolga Ciğerci, Hertha Berlin'de 39 maçta forma giyip bir gole imza attı.

DHA