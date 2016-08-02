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Galatasaray temaslara başladı!

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Galatasaray, Lucas Leiva transferini imza aşamasına getirirken, orta sahaya takviye çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray, transferde hareketli günler geçiriyor. Orta sahaya takviye çalışmalarına devam eden sarı kırmızılılar, Hertha Berlin forması giyen Tolga Ciğerci'yi gündemine aldı. 24 yaşındaki oyuncu için Alman kulübü ile görüşen yönetim, Tolga için temaslara başladı.
 
Sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek olan orta saha oyuncusunu transfer edip kadro derinliği oluşturmak isteyen yönetim, 2 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.
 
Geçtiğimiz sezon Hertha Berlin formasıyla 19 maça çıkan Tolga, 3 maçta 90 dakika sahada kalıp 2 sarı kart görmüştü.
 
(Ntv Spor)

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