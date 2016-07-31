Galatasaray Josue transferinde mutlu sona ulaştı

A Bola’da yer alan habere göre; önümüzdeki sezon Porto’da forma giyemeyeceği neredeyse kesin olan Josue, Galatasaray’ın yanı sıra geçen sezon kiralık oynadığı Braga’dan teklif aldı.

1 MİLYON EURO + 15 BİN EURO BONUS

Fakat Galatasaray’ın oyuncuya Braga’nın önerdiğinden daha iyi bir teklif yaptığının altı çizilirken, ofansif orta saha oyuncusu için sarı kırmızılıların yıllık 1 milyon Euro maaş ve Josue’nin de süre aldığı galibiyet başına da 15 bin Euro bonus önerdiği iddia edildi. Süper Lig’de 1.5 sezon boyunca Bursaspor’da kiralık olarak oynayan Josue, yeşil beyazlı formayla çıktığı 56 maçta 9 gol 9 asistle mücadele etmişti.

Ntvspor