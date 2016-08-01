'Galatasaray Eren Derdiyok'u alamaz'

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Öksüz, "Bana görüşme yapıldığı yönünde bir bilgi gelmedi. Bu icat edilmiş bir şey. Turgay Ciner bey ile Dursun Özbek'in arası çok iyidir. Doğrudan görüşebilirler; ama bana görüştükleri yönünde bilgi gelmedi. Turgay bey'in Eren konusunda istediği bellidir: 6 milyon Euro. Parasal konularda nettir ve fikir değiştirmez. Futbolcu takasına sıcak bakacağını sanmam. Ben objektif olarak baktığımda bu transferin olacağına inanmıyorum" dedi.