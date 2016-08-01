İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Futbol
  3. 'Galatasaray Eren Derdiyok'u alamaz'

'Galatasaray Eren Derdiyok'u alamaz'

%E2%80%99Galatasaray+Eren+Derdiyok%E2%80%99u+alamaz%E2%80%99

Kasımpaşa Başkanvekili Hasan Hilmi Öksüz, Galatasaray'ın Eren Derdiyok'u alamayacağını savundu.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Öksüz, "Bana görüşme yapıldığı yönünde bir bilgi gelmedi. Bu icat edilmiş bir şey. Turgay Ciner bey ile Dursun Özbek'in arası çok iyidir. Doğrudan görüşebilirler; ama bana görüştükleri yönünde bilgi gelmedi. Turgay bey'in Eren konusunda istediği bellidir: 6 milyon Euro. Parasal konularda nettir ve fikir değiştirmez. Futbolcu takasına sıcak bakacağını sanmam. Ben objektif olarak baktığımda bu transferin olacağına inanmıyorum" dedi.

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ'nün öğrenci evleri abileri oldukları ve ByLock kullan

FETÖ'nün öğrenci evi abileri ve askerler adliyeye sevk edildi

Yağmur yağınca burada yakalandılar

Altının gramı 151 liranın altına geriledi

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

En Çok Okunanlar