Galatasaray Bony için pusuda bekliyor

Galatasaray, Wilfried Bony’nin peşini bırakmıyor. Eren Derdiyok transferine rağmen ligi sallayacak özellikte bir golcünün peşinde olan Sarı-Kırmızılılar, Fildişi Sahilli futbolcuda şartları mümkün olduğunca zorluyor. 27 yaşındaki oyuncuyu Manchester City’den kiralamak isteyen Cim Bom, devreye giren rakiplerin maliyeti yükseltmesi sebebiyle geri adım atmıştı. Ancak bu transferden tamamen vazgeçilmediği, menacerler vasıtasıyla temasların sürdüğü öğrenildi. Eğer Galatasaray’ın planındaki mali şartlarda mutabakat sağlanırsa, Sarı-Kırmızılılar’ın Bony’yi sezon sonuna kadar kiralamaya hazır olduğu bildirildi.

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