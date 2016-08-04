Fikret Orman ve Mario Gomez yüz yüze görüşecek

Fiorentina formasıyla geçirdiği düşüş dolu 2 sezonun ardından kiralık olarak katıldığı Beşiktaş’ta büyük bir patlamaya imza atan Mario Gomez, ayrılık kararını gözden geçirme kararı aldı.

Transferi konusunda menaceri aracılığıyla görüştüğü Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Napoli ve West Ham United’la anlaşma sağlayamayan 31 yaşındaki golcünün, Başkan Fikret Orman’la bu hafta içerisinde görüşmek için sözleştiği ortaya çıktı. İtalya Serie A ekibi Fiorentina’yla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunmasına rağmen yoluna bu kulüpte devam etmeyi düşünmeyen tecrübeli futbolcunun, Türkiye’deki olağanüstü durumun geride kalması sonrasında Başkan’la İspanya’da masaya oturup son durumu tekrar değerlendireceği bildirildi.

Sıradaki temas Fiorentina’yla

Siyah-Beyazlı formayla çıktığı 33 lig mücadelesinde rakip fileleri tam 26 kez havalandıran Alman futbolcu, Beşiktaş’ı 7 yıl sonra Süper Lig şampiyonluğuna taşıyan isim olmuştu. Beşiktaş’tan ayrılık kararı alması sonrasında sık sık takım arkadaşlarını arayarak takım ve ülkeyle ilgili olarak son gelişmeleri soran Gomez’in, Başkan Fikret Orman’la yapacağı görüşmenin ardından menaceriyle birlikte Fiorentina’yla da masaya oturup geleceğiyle ilgili kararı İtalyan ekibine de ileteceği ifade edildi.

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