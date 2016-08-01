Fikret Orman: Beşiktaş darbeye karşı demokrasinin yanındadır

Siyah-beyazlıların Başkanı Fikret Orman, kulübün resmi dergisinin ağustos sayısında açıklamalarda bulundu. Beşiktaş camiasının her zaman çoğulcu demokrasiden yana olduğunu belirten Orman, "Ülkemiz, 15 Temmuz 2016 tarihinde kapkara bir gece yaşadı. Demokrasiye, hukuka ve parlamentoya karşı yapılan darbe girişimi sırasında 204 yurttaşımız yaşamını yitirdi. Bilinmelidir ki Beşiktaş Camiası, darbeye karşıdır. Her zaman çoğulcu demokrasinin, halkın iradesinin ve laik, sosyal hukuk devletinin yanında olacaktır. Yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, tüm yurttaşlarımıza başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Bu hadisenin tek olumlu yanı Türk milletinin gayrimeşru rejim arayışına gösterdiği anlamlı tepki olarak tarihe düştüğü nottur" diye konuştu.

"En büyük temennim, ülkemizin güneş batmayan bir yer olması"

Beşiktaş ile beraber Türkiye'nin de çok zor günlerden geçtiğini ifade eden Orman, "Siyah günlerin beyaz günlere evrileceği zamanın çok uzak olmadığını düşünüyorum. Nasıl ki Beşiktaşımız, çok zor bir dönemden çıkıp, güneşli günlere kavuştuysa aynı durum ülkemiz için de geçerlidir. En büyük temennim, ülkemizin de kulübümüz gibi güneşin batmadığı bir yer olması, umudun hiçbir zaman kaybolmamasıdır" diye konuştu.

"Artık evimizdeyiz"

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını söyleyen Başkan Orman, "2016-2017 Spor Toto Süper Ligi, öncesinde takımımız değerli hocamız Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarına başladı. Yeni sezonun perdesini ilk olarak Süper Kupa mücadelesiyle açacağız. Artık evimizdeyiz. 'Şampiyon' sıfatıyla mücadele edeceğimiz yeni sezonun takımımıza ve diğer tüm kulüplere hayırlı olmasını, fair-play ruhunun hakim olduğu, kavgadan uzak, sportif mücadelenin ön plana çıktığı bir yarışın yaşanmasını temenni ediyorum. Daha güçlü, daha umutlu olarak kulübümüze hizmet etmenin gururuyla, yine gece gündüz çalışacağız ve tek aşkımız Beşiktaşımız'ı bütün branşlarımızda hak ettiği noktaya taşımak için önemli adımlar atacağımızdan şüpheniz olmasın " dedi.