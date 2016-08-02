Fernandao'dan Pereira'ya sistem tepkisi

Fenerbahçe'de Fernandao'nun durumu tam anlamıyla kafa karıştırıyor. Vitor Pereira'nın yeni sisteminde tamamen takıma yük olan Brezilyalı golcü, Portekizli teknik adama isyan etti. Kiloları ve ağırlığı yüzünden eleştirilen Fernandao, Pereira ile yaptığı görüşmede, takımın bu kadar kaleye uzak oynaması durumunda, Fenerbahçe'ye hiçbir faydasının olmayacağını itiraf etti. Kendisinin ceza sahası futbolcusu olduğunu anlatan Fernandao, hocasıyla yaptığı özel bir görüşmede; kendisinden yararlanmak istiyorsa takımın daha önde oynamasını talep etti.

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