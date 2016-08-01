Fenerbahçe'nin kritik maçta muhtemel 11'i...

Fenerbahçe'de tüm hesaplar turu geçmek üzerine kurulu.

Sarı-Lacivertli takım Şampiyonlar Ligi öneleme turu ilk maçında İstanbul'da 2-1 mağlup ettiği Monaco'ya karşı deplasmanda öncelikle yenilmemeyi planlıyor.

PEREİRA'DAN KANATLARA UYARI

Yine 3 stoper ile sahaya çıkacak olan Pereira, orta 5'linin kanatlarındaki Wiel ve Hasan Ali'den ise çok sık ileri çıkmamalarını istedi ve bu oyuncularına temkinli hareket etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Skor dengede giderken savunma tedbirleri elden bırakılmayacak.

FERNANDAO YEDEK KALABİLİR

İlk maçta etkisiz görünen Fernandao, bu maçta yerini Aatıf'a bırakabilir. Emenike en uçtaki gol silahı olarak sahada yer alırken, Fernandao'nun yerine Aatıf forma giyip orta sahaya da yardım edebilir.

Orta sahanın merkezi ise yine savunmaya yakın olarak Josef De Souza, biraz daha önde Ozan ve Salih'ten oluşacak. Monaco'nun ilk maçta güzel bir oyun ortaya çıkaran ve gollük paslar atan Salih'e markaj uygulatması durumunda Ozan devreye girecek ve hücum hattına destek olarak öne çıkışlarda rol alacak.

MUHTEMEL 11

Pereira, kaleci Fabiano'nun iyileşmesi nedeniyle Ertuğrul'dan eldivenleri alıp Brezilyalıya forma verebilir. Sarı-Lacivertli takımda Van Persie yine yok. Hollandalı ile birlikte Volkan Demirel, İsmail Köybaşı ve Mehmet Topal sakatlıkları, Alper Potuk ve Volkan Şen cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Sarı-Lacivertli takımın Monaco deplasmanında muhtemel 11'i şöyle:

Fabiano (Ertuğrul), Kjaer, Skrtel, Neustadter, Van der Wiel, Souza, Salih, Ozan, Hasan Ali, Aatıf (Fernandao), Emenike

DHA