Fenerbahçe'de korkutan sakatlık

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Kjaer UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Monaco ile oynadığı maçı sakatlığı nedeniyle tamamlayamadı.

Sarı-lacivertlilerin Monaco'ya karşı oynadığı mücadelede Simon Kjaer sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi ve Vitor Pereira 36. dakikada Kjaer'in yerine Mehmet Topal'ı oyuna aldı.

Simon Kjaer 26. dakikada hafif bir sakatlık yaşamış ve bir süre kendini denemişti. Ancak daha sonra yıldız isim oyuna devam edemedi. Danimarkalı oyuncunun maç öncesinde de sakatlığı nedeniyle oynayıp, oynamayacağı belli değildi.