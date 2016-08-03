Fenerbahçe maçında Collina sürprizi!

Brezilyalı kaleci Fabiano Ribeiro'nun oynayacak duruma gelmesine rağmen Pereira, ilk maçta hatalı gol yiyen Ertuğrul Taşkıran'dan vazgeçmedi ve kaleyi 26 yaşındaki file bekçisine teslim etti.



Pereira, 3-5-2 sistemiyle sahaya sürdüğü takımının defansını Simon Kjaer, Martin Skrtel ve Roman Neustadter'den oluşturdu. Kanatların sağında Gregory van der Wiel, solunda ise Hasan Ali Kaldırım'ı oynatan Portekizli çalıştırıcı, orta sahanın ortasında Josef de Souza, Ozan Tufan ve Salih Uçan'a görev verdi. Sarı-lacivertlilerin ileri ikilisini ise Emmanuel Emenike ile Jose Fernandao oluşturdu.



Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Fabiano, Şener Özbayraklı, Hakan Çinemre, Mehmet Topal, Ramazan Civelek, Aatif Chahechouhe ve Miroslav Stoch oturdu.



Monaco'ya getirilen genç oyuncular İsmet Yumakoğulları, Yasir Subaşı, Caner Koca ile Melih Okutan, maç kadrosuna dahil edilmedi.



Pereira takımının başında



Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, 1 maçlık cezasını tamamlayarak takımının başında sahaya çıktı.



Geçen sezon sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in Braga takımıyla deplasmanda oynadığı maçta hakeme itirazları nedeniyle tribüne gönderilen Pereira, 1 maçlık cezasını Monaco ile yapılan ilk karşılaşmada çekmişti.



İstanbul'daki maçta takımının başında çıkamayan Pereira, rövanşta yedek kulübesindeki yerini aldı.



Kjaer maça yetişti



Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Kjaer, sakatlığını atlatarak rövanş maçında sahadaki yerini aldı.



Sahaya kaptan olarak çıkan Kjaer, geçen hafta Monaco ile oynanan ilk maçta sağ dizine aldığı darbe nedeniyle rövanşa kadar olan antrenmanlarda takımla çalışamamıştı. Teknik direktör Pereira, son antrenmanda kendini deneyen Kjaer'i ilk 11'de sahaya sürdü.



Mehmet Topal'ın cezası bitti



Geçen sezonki Braga maçında çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal da cezasını bitirdi.



İlk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Mehmet, rövanş karşılaşmasında yedekler arasında oturdu.



Fenerbahçe'de 5 eksik



Fenerbahçe, Monaco karşısında 5 futbolcusundan yoksun çıktı.



Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Robin van Persie ve İsmail Köybaşı forma giyemezken, takımla çalışmasına rağmen hazır olmayan kaptan Volkan Demirel de Monaco'ya getirilmedi.



Fenerbahçe'de geçen sezon Braga maçında aldıkları cezaları çeken Volkan Şen ile Alper Potuk da kadroda yer almadı.



Aziz Yıldırım takımını yalnız bırakmadı



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kritik maçta takımını yalnız bırakmadı.



Takımla Monaco'ya gelen Aziz Yıldırım, maçı protokol tribününde sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Ali Yıldırım, Ahmet Önder Fırat, Nihat Özbağ, Tahir Sarıoğlu, İlhan Ekşioğlu, Nihat Özbağ ve Ozan Balaban'la takip etti.



Fenerbahçe taraftarına yasak



Monaco Prensliği'nin Fenerbahçe taraftarının stada almama kararına rağmen, bazı Türk taraftarlar üzerlerinde sarı-lacivert bir ürün olmadan maçı tribünden izledi.



Güvenliği gerekçe göstererek Fenerbahçe taraftarlarının Monaco'ya girmesini yasaklayan Monaco Prensliği, sarı-lacivertli kulübün resmi yollarla yaptığı girişimlere rağmen aldığı karardan geri adım atmamıştı.



Monaco'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan Nice şehrinde de sarı-lacivertli taraftarların dolaşması yasaklandı. Nice Valiliği, yarına kadar şehirde Fenerbahçeli taraftarların dolaşmasını izin vermiyor.



Yasaklara rağmen üzerinde herhangi bir kulüp ürünü bulunmayan Fenerbahçeli taraftarlar stadın değişik yerlerinden müsabakayı takip etti.



Öte yandan Monaco seyircisi de maça fazla ilgi göstermedi. Seyirci kapasitesi 18 bin 480 olan statta yaklaşık 6 bin Monaco taraftarı, takımlarını destekledi.



Monaco'da tek değişiklik



Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, ilk maçın 11'inden sadece tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.



jardim, sakatlığı geçen takımın tecrübeli kalecisi Danijel Subasic'i ilk 11'de oynattı. İlk maçta İtalyan kaleci Morgan de Sanctis oyunun başında sakatlanmış ve maçın kalanında kaleyi 18 yaşındaki Badiashile korumuştu. De Santctis sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Hırvat kaleci Subasic ilk 11'de forma giydi.



Jardim, yeni transfer Polonyalı Kamil Glik'i ise yedekler arasında oturttu. Glik, ilk maçta hazır olmadığı gerekçesiyle 18 kişilik maç kadrosuna yer almamıştı.



Hakem gözlemcisi Collina



Monaco-Fenerbahçe maçının hakem gözlemciliğini eski efsane hakem Pierluigi Collina yaptı.



İtalyan eski hakem, faal hakemliği döneminde yönettiği maçlarda hiçbir Türk takımının kaybetmemesi nedeniyle Türk taraftarların sempatisini kazanmıştı.