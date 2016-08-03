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Fenerbahçe maçında Collina sürprizi!

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fransa 1. Lig ekibi Monaco karşısında ilk maçın 11'ini korudu. II. Louis Stadı'nda oynanan maçta Pereira, takımında değişikliğe gitmedi.

Brezilyalı kaleci Fabiano Ribeiro'nun oynayacak duruma gelmesine  rağmen Pereira, ilk maçta hatalı gol yiyen Ertuğrul Taşkıran'dan vazgeçmedi ve  kaleyi 26 yaşındaki file bekçisine teslim etti.
 
Pereira, 3-5-2 sistemiyle sahaya sürdüğü takımının defansını Simon  Kjaer, Martin Skrtel ve Roman Neustadter'den oluşturdu. Kanatların sağında  Gregory van der Wiel, solunda ise Hasan Ali Kaldırım'ı oynatan Portekizli  çalıştırıcı, orta sahanın ortasında Josef de Souza, Ozan Tufan ve Salih Uçan'a  görev verdi. Sarı-lacivertlilerin ileri ikilisini ise Emmanuel Emenike ile Jose  Fernandao oluşturdu.
 
Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde ise Fabiano, Şener Özbayraklı, Hakan  Çinemre, Mehmet Topal, Ramazan Civelek, Aatif Chahechouhe ve Miroslav Stoch  oturdu.
 
Monaco'ya getirilen genç oyuncular İsmet Yumakoğulları, Yasir Subaşı,  Caner Koca ile Melih Okutan, maç kadrosuna dahil edilmedi.
 
Pereira takımının başında
 
Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, 1 maçlık cezasını tamamlayarak  takımının başında sahaya çıktı.
 
Geçen sezon sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde Portekiz'in  Braga takımıyla deplasmanda oynadığı maçta hakeme itirazları nedeniyle tribüne  gönderilen Pereira, 1 maçlık cezasını Monaco ile yapılan ilk karşılaşmada  çekmişti.
 
İstanbul'daki maçta takımının başında çıkamayan Pereira, rövanşta  yedek kulübesindeki yerini aldı.
 
Kjaer maça yetişti
 
Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Kjaer, sakatlığını atlatarak rövanş  maçında sahadaki yerini aldı.
 
Sahaya kaptan olarak çıkan Kjaer, geçen hafta Monaco ile oynanan ilk  maçta sağ dizine aldığı darbe nedeniyle rövanşa kadar olan antrenmanlarda takımla  çalışamamıştı. Teknik direktör Pereira, son antrenmanda kendini deneyen Kjaer'i  ilk 11'de sahaya sürdü.
 
Mehmet Topal'ın cezası bitti
 
Geçen sezonki Braga maçında çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı  kalan Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mehmet Topal da cezasını bitirdi.
 
İlk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Mehmet, rövanş  karşılaşmasında yedekler arasında oturdu.
 
Fenerbahçe'de 5 eksik
 
Fenerbahçe, Monaco karşısında 5 futbolcusundan yoksun çıktı.
 
Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle Robin van Persie ve  İsmail Köybaşı forma giyemezken, takımla çalışmasına rağmen hazır olmayan kaptan  Volkan Demirel de Monaco'ya getirilmedi.
 
Fenerbahçe'de geçen sezon Braga maçında aldıkları cezaları çeken  Volkan Şen ile Alper Potuk da kadroda yer almadı.
 
Aziz Yıldırım takımını yalnız bırakmadı
 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kritik maçta takımını yalnız  bırakmadı.
 
Takımla Monaco'ya gelen Aziz Yıldırım, maçı protokol tribününde  sarı-lacivertli kulübün yöneticileri Ali Yıldırım, Ahmet Önder Fırat, Nihat  Özbağ, Tahir Sarıoğlu, İlhan Ekşioğlu, Nihat Özbağ ve Ozan Balaban'la takip etti.
 
Fenerbahçe taraftarına yasak
 
Monaco Prensliği'nin Fenerbahçe taraftarının stada almama kararına  rağmen, bazı Türk taraftarlar üzerlerinde sarı-lacivert bir ürün olmadan maçı  tribünden izledi.
 
Güvenliği gerekçe göstererek Fenerbahçe taraftarlarının Monaco'ya  girmesini yasaklayan Monaco Prensliği, sarı-lacivertli kulübün resmi yollarla  yaptığı girişimlere rağmen aldığı karardan geri adım atmamıştı.
 
Monaco'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta olan Nice şehrinde de  sarı-lacivertli taraftarların dolaşması yasaklandı. Nice Valiliği, yarına kadar  şehirde Fenerbahçeli taraftarların dolaşmasını izin vermiyor.
 
Yasaklara rağmen üzerinde herhangi bir kulüp ürünü bulunmayan  Fenerbahçeli taraftarlar stadın değişik yerlerinden müsabakayı takip etti.
 
Öte yandan Monaco seyircisi de maça fazla ilgi göstermedi. Seyirci  kapasitesi 18 bin 480 olan statta yaklaşık 6 bin Monaco taraftarı, takımlarını  destekledi.
 
Monaco'da tek değişiklik
 
Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim, ilk maçın 11'inden sadece tek  değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.
 
jardim, sakatlığı geçen takımın tecrübeli kalecisi Danijel Subasic'i  ilk 11'de oynattı. İlk maçta İtalyan kaleci Morgan de Sanctis oyunun başında  sakatlanmış ve maçın kalanında kaleyi 18 yaşındaki Badiashile korumuştu. De  Santctis sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken, Hırvat kaleci Subasic ilk 11'de forma giydi.
 
Jardim, yeni transfer Polonyalı Kamil Glik'i ise yedekler arasında  oturttu. Glik, ilk maçta hazır olmadığı gerekçesiyle 18 kişilik maç kadrosuna yer  almamıştı.
 
Hakem gözlemcisi Collina
 
Monaco-Fenerbahçe maçının hakem gözlemciliğini eski efsane hakem  Pierluigi Collina yaptı.
 
İtalyan eski hakem, faal hakemliği döneminde yönettiği maçlarda hiçbir  Türk takımının kaybetmemesi nedeniyle Türk taraftarların sempatisini kazanmıştı.

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