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Fenerbahçe için 22 milyon euroluk maç

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Fenerbahçe, Monaco'yu elerse 2 milyon euro tur primi alırken, 12 milyon euroluk havuz ve 8 milyon euroluk ayak bastı parasına bir adım daha yaklaşacak. Elenmek ise bir facia.

Şampiyonlar Ligi elemesinde tur ararken Fenerbahçe, Monaco karşısında kasasını da doldurma fırsatı yakalayacak. Sarı-lacivertliler, 3. ön elemeye katıldığı için UEFA'dan 400 bin euro aldı. Play-off'u geçme bonusu 2 milyon euro olurken, Devler Ligi'ne katılım ücreti olarak da 12 milyon euro kasaya giriyor. 12 milyon euroluk ayak bastı parası dışında Kanarya 8 milyon euro yayın geliri elde ediyor. Böylece Fenerbahçe, 22 milyon euroluk finansman sağlıyor. Fenerbahçe gruplara kalamazsa 8 milyon euro Beşiktaş'a gidiyor.

GEÇEMEZSE 3 MİLYON

Peki, Fenerbahçe bugün Monaco'yu eler, Play-off'ta elenirse ne olacak? UEFA kuralları gereği, ön elemede turu geçemeyen takımlara 3 milyon euro veriliyor. Yani Kanarya, Play-off'u geçemezse 3 milyon euro ile Avrupa Ligi'ne gidiyor.

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