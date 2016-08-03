Fenerbahçe için 22 milyon euroluk maç

Şampiyonlar Ligi elemesinde tur ararken Fenerbahçe, Monaco karşısında kasasını da doldurma fırsatı yakalayacak. Sarı-lacivertliler, 3. ön elemeye katıldığı için UEFA'dan 400 bin euro aldı. Play-off'u geçme bonusu 2 milyon euro olurken, Devler Ligi'ne katılım ücreti olarak da 12 milyon euro kasaya giriyor. 12 milyon euroluk ayak bastı parası dışında Kanarya 8 milyon euro yayın geliri elde ediyor. Böylece Fenerbahçe, 22 milyon euroluk finansman sağlıyor. Fenerbahçe gruplara kalamazsa 8 milyon euro Beşiktaş'a gidiyor.

GEÇEMEZSE 3 MİLYON

Peki, Fenerbahçe bugün Monaco'yu eler, Play-off'ta elenirse ne olacak? UEFA kuralları gereği, ön elemede turu geçemeyen takımlara 3 milyon euro veriliyor. Yani Kanarya, Play-off'u geçemezse 3 milyon euro ile Avrupa Ligi'ne gidiyor.