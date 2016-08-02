Fenerbahçe Fransa'da

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda yarın Monaco'yla oynayacağı rövanş maçı için Fransa'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Fransa'nın Nice şehrine gelen sarı-lacivertli kafilede, kulüp başkanı Aziz Yıldırım da yer aldı. Genel Havacılık Terminali'ne inen sarı-lacivertli kafile, buradan kendisini bekleyen özel otobüsle yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Monaco'ya kara yoluyla geçti.

Nice Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle Fenerbahçeli taraftarların kentte dolaşması yasaklandığı için takımı, taraftar karşılayamadı.

Fenerbahçe'nin Monaco kafilesinde, sakatlıkları nedeniyle Robin van Persie, İsmail Köybaşı ile cezalı Alper Potuk ve Volkan Şen yer almadı. Takımla çalışmalara başlayan kaleci Volkan Demirel ise hazır olmadığı gerekçesiyle İstanbul'da bırakıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ile sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, akşam saatlerinde maçın oynanacağı II. Louis Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısından sonra sarı-lacivertli takım son antrenmanını karşılaşmanın oynanacağı statta yapacak ve maç saatini beklemeye başlayacak.



Sarı-lacivertlilerin 22 kişilik Monaco kadrosunda şu isimler yer aldı:



"Ertuğrul Taşkıran, Fabiano Ribeiro, İsmet Yumakoğulları, Simon Kjaer, Roman Petrovich Neustadter, Martin Skrtel, Hakan Çinemre, Hasan Ali Kaldırım,Yasir Subaşı, Şener Özbayraklı, Gregory van der Wiel, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan Tufan, Caner Koca, Salih Uçan, Aatif Chahechouhe, Ramazan Civelek, Melih Okutan, Miroslav Stoch, Fernandao, Emmanuel Emenike"