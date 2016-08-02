Fenerbahçe, Avrupa'da 206. randevuda

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında yarın Fransa 1. Lig ekibi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa'da 206. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 42. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, bugüne dek çıktığı 205 maçın 74'ünü kazanırken, 42 kez rakipleriyle berabere kalıp 89 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip filelere 255 gol gönderirken, kalesinde 309 gol gördü.

Sarı-lacivertlilerin Avrupa'da kulvarlarına göre oynadığı 205 maçta aldığı sonuçların tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y

UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91

UEFA Avrupa Ligi 40 21 12 7 55 35

Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70

Şampiyonlar Ligi ön eleme 29 12 9 8 45 32

UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11

TOPLAM 205 74 42 89 255 309

Deplasmanda 104. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında dış sahada 104. sınavını verecek Bugüne dek rakip sahada oynadığı 103 maçta 24 galibiyet elde eden, 21 maçta beraberlik yaşayan sarı-lacivertliler 58 karşılaşmayı da kaybetti.

Sarı-lacivertli takım deplasman maçlarında 106 gol atarken, kalesinde 194 gol gördü.

Fenerbahçe'nin deplasmanda yaptığı 103 maçın dökümü şöyle:

Organizasyon O G B M

UEFA Kupası 27 4 6 17

UEFA Avrupa Ligi 20 10 6 4

Şampiyon Kulüpler Kupası 17 3 1 13

Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 14 5 4 5

Şampiyonlar Ligi 20 2 4 14

Kupa Galipleri Kupası 5 0 0 5

Toplam 102 24 21 57

Fransa temsilcilerine karşı 19. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Fransa temsilcilerine karşı 19. maçını oynayacak.

Fransız ekipleri karşısında Fenerbahçe, 18 maçta, 5 galibiyet, 3 beraberlik, 10 yenilgi aldı. Bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran sarı-lacivertliler, kalesinde 39 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Fransız takımlarıyla yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuçlar

1959-1960 Şampiyon Kulüpler Kupası Nice 2-1, 1-2, 1-5

1973-1974 UEFA Kupası Nice 0-4, 2-0

1985-1986 Şampiyon Kulüpler Kupası Bordeaux 3-2, 0-0

1994-1995 UEFA Kupası Cannes 0-4, 1-5

2001-2002 UEFA Şampiyonlar Ligi Olympique Lyon 1-3, 0-1

2004-2005 UEFA Şampiyonlar Ligi Olympique Lyon 1-3, 2-4

2009-2010 UEFA Kupası Lille 1-1, 1-2

2011-2012 UEFA Avrupa Ligi Marsilya 2-2, 1-0

2016-2017 UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme Monaco 2-1

Not: Sonuçlarda ilk takım Fenerbahçe olarak baz alınmıştır.