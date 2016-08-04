Fabian Castillo Yattara'dan daha iyi

Trabzonspor’un uzun uğraşların ardından Amerikan Ligi takımı FC Dallas’tan renklerine bağladığı Fabian Castillo, taraftarı sahaya çıkmadan heyecanlandırdı... Sosyal medyada 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili videolar paylaşım rekorları kırarken, izleme komitesinin Kolombiyalı hakkındaki tespitleri de çok çarpıcı.

Hücumun şifreleri onda!

Fabian Castillo, her iki ayağını da kullanıyor. Asıl mevkisi sol açık olmasına rağmen, hücumun sağında da görev yapabiliyor. Bu özelliklerinin finali olan asistlerinin yanı sıra ceza sahasına kat ederek sürpriz goller de atabiliyor. Kanat değiştirerek oynamayı seven, iki yönlü oyunculara hayranlığı ile bilinen teknik direktör Ersun Yanal için Castillo hücumun şifrelerini taşıyacak isim demek zor değil.

Yattara’nın istikrarlısı

Trabzonspor taraftarı için unutulmaz isimler arasında yer alan Yattara, zaman zaman istikrarsız performansıyla da hayli sert eleştirilere maruz kalmıştı. Bu noktada Castillo tarzıyla Gineli’ye benzetilse de saha içi özellikleriyle ondan ayrılıyor. Çünkü Bordo-Mavililer’in 23 yaşındaki futbolcusu, en az Yattara kadar yetenekli ama ondan daha istikrarlı.

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