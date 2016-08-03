Eren Derdiyok, Galatasaray'ı açıkladı

Galatasaray'ın üç yıllık anlaşmaya vardığı Eren Derdiyok, sarı-kırmızılı takıma transferini açıkladı.

Hedeflerinin olduğunu ifade eden Eren, "Galatasaray'a gelmek büyük bir olay benim için, kendimi ispat ettiğimi düşünüyorum. Hedef olmazsa olmaz. Hedeflerim var. İyi bir sezon geçirdim, Galatasaray gibi bir takıma gelmek hedeflerimden bir tanesi. Goller attım ama daha iyisi olabilir. Büyük oyuncularla oynarsan daha iyi biri olabilirsin. Hayırlısı olsun." diye konuştu.