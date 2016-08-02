Denizli'ye abi dedim kendimi bitirdim

"Mustafa Denizli'nin gelmemde rolü büyüktü. Hocaya 'Abi' dedim. Tayfur Hoca 'Oğlum bak sen veya abi deme' dedi. Dayanamadım abi demeye devam ettim."

YETKİN ETKİN - AKŞAM SPOR

Eskişehirspor'a dönen Erkan Zengin, Yetkin Etkin'e konuştu: "İsveç'te Hammarby'de oynuyordum. Mustafa Denizli'nin gelmemde rolü büyüktü. Sürekli oynarken, Beşiktaş'a gelip oynayamayınca adapte olamadım. Yedirememiştim kendime, ciddi şekilde hırs yaptığımı hatırlıyorum. Nihat Kahveci, Yusuf ağabeyler gibi ciddi bir kadro vardı. İlk konuşmamda bomba patladı.

DEMEK Kİ SUÇ BENDE

Hocaya 'Abi' dedim. Sonra antrenmanlara başladığım zaman Tayfur Hoca beni uyardı. 'Oğlum bak hocaya sen veya abi deme' dedi. 'Ne demem gerekir?' deyince 'Siz veya hocam' diye konuşmam gerektiğini anlattı. Ben tabi yine dayanamadım ve 'Abi' vs demeye devam ettim ve kendimi bitirdim. İlk kez oynadığım Kocaeli maçı öncesi odama geldiler, 'Oynayacaksın' dediler. Eyvah! Ben zaten o gece uyuyamamıştım. Bir de otobüsle gidiyoruz, gidene kadar kalbim güm güm atıyordu. Zemin bozuktu. Maça başladık 1-0 yenik durumdayız, rezil oynadım. 2. yarıya başlayamadım doğal olarak. 2. yarıda ben çıktım, 3-1 kazandık. Yani suç bendeymiş.

ARTIK AKILLANMIŞTIM

Holosko'ya bakıyorum saha içinde uçuyor. Ben de zaten 'Orada bittim' diyebilirim. Rüştü Ağabey geldi, teselli etti. Zaten bir daha da şans bulamadım. Hammarby'ye döndüm. Rıza Hoca (Çalımbay) aradı. Bu sefer akıllanmışım, 'Abi' demedim, 'Hocam' dedim. 'Seni takımımda görmek istiyorum, gelir misin?' dedi. Eskişehir'de her şey istediğim gibi gitti. İlk maçımda F.Bahçe'ye gol attım ve ilk 11 oyuncusu oldum. Beşiktaş'ta biraz fazla heyecanlanmışım. Eskileri düşününce 'Keşke daha iyi oynasaydım' diye düşünüyorum. Takım olmuştuk. Ümit Karan, Burak Yılmaz gibi isimler vardı."

ERSUN YANAL ÇOK KALİTELİ

"Benim Ersun Yanal ile hiçbir sıkıntım olmadı. Eskişehir'de de çalıştım. Çok kaliteli bir isim, çok da sevdiğim bir teknik adam. Türkiye'de sayılı isimlerden bir tanesi. Benim sıkıntım daha çok ligin bitimine 2 ay kala yaşandı. Trabzon taraftarı ve camiası ile ilgili de değildi. Güzel 1.5 senem geçti."

4 KIRMIZIYI UNUTAMIYORUM

Erkan Zengin, 4 kırmızı kartın çıktığı G.Saray maçıyla ilgili de konuştu: "İlk 4 maç çok iyi gittik. G.Saray maçında kaçırdığım gol sonrasında ilginç bir düşüş yaşadık. Bir de Osmanlıspor maçını kaybedince koptuğumuzu düşünüyorum. 5. maç sonunda dağılmalar oldu.

EKİCİ OLAYI ÇOK BÜYÜTÜLDÜ

İsim isim iyi oyuncular olmamıza rağmen takım olamadık. G.Saray-Trabzon maçında 4 kırmızı kartın çıktığı maçı hâlâ unutamıyorum. Hâlâ orada ne olduğu anlaşılamadı. Benim tartıştığım kişi Mehmet Ekici olmuştu. Her takımın içinde olabilecek bir konu olmasına rağmen gereksiz şekilde büyütüldü. Futbol sert bir oyun, kavgalar da olabilir ama biz o takım havasını yaratamadık."

ES ES İÇİN FEDA OLSUN

"Eskişehirspor'a transferimden dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 1 aylık süreçte transferim ile çok ilgilendi. 'Güzel şeyler olacak' dedi. 'Şampiyon olup başarılı olacağız' deyince ben de hiç düşünmeden imza attım. Karşılama beni çok etkiledi. Trabzonspor ile 1 yıllık daha kontratım vardı. Kiralık değil, 3 yıllık anlaşma sağlayarak geri geldim. Ciddi fedakârlık yaptığımı söyleyebilirim.

3 büyükte oynamam Eskişehirspor ile şampiyonluk, Dünya Kupası'na katılmak gibi hedeflerim var. Şu anda bana göre en büyük takımda oynuyorum. Çin, Almanya, İngiltere, Süper Lig kulüpleri dahil olmak üzere bir karar aldım. Ve artık 3 büyük takımdan teklif gelse bile gitmeyi düşünmüyorum."

YARAMAZ BİR ÇOCUKTUM

"10 yaşında Hammarby'de oynamaya başladım. Yaramaz bir çocuktum. Benimle ailem çok uğraştı. Babam da annem de Türk ve İsveç doğumluyuz. İki taraflı geçen bir hayatım var."