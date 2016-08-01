Cüneyt Çakır ve ekibi Rio’ya gitti

Ev sahibi Brezilya, Güney Afrika, Irak, Danimarka, İsveç, Kolombiya, Nijerya, Japonya, Fiji, Güney Kore, Meksika, Almanya olmak üzere toplam 12 takımın katılacağı 2016 Olimpiyatları'nda futbol müsabakaları 4 Ağustos 2016'ta başlayıp 20 Ağustos 2016 tarihinde oynanacak altın madalya mücadelesiyle sona erecek.



2016 Olimpiyatları kadın ve erkek futbol karşılaşmalarında; Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yanı sıra toplam 88 hakem görev alacak.



UEFA Elit Hakem kategorisinde yer alan Cüneyt Çakır; kariyerinde sekiz kez uluslararası turnuva finallerinde görev aldı. Çakır'ın hakemlik kariyerindeki dokuzuncu uluslararası turnuvası ise 2016 Olimpiyatları olacak.



44 YIL SONRA OLİMPİYATLARDA İLK TÜRK HAKEM

Cüneyt Çakır; 2016 Olimpiyatları'ndaki görevi ile 44 yıl sonra olimpiyatlarda futbol branşında görev alan ilk Türk hakem olacak. Daha önce Sulhi Garan 1960 (Roma) ve Doğan Babacan 1972 (Münih) olimpiyatlarında görev almıştı.



Diğer yandan; Akif Uğurdur da 1996 (Atlanta) olimpiyatlarında yardımcı hakem olarak görev almıştı.

Böylelikle; Bahattin Duran ile Tarık Ongun da olimpiyatlarda 20 sene sonra görev alan ilk Türk yardımcı hakemler olma unvanına sahip olacak.



CÜNEYT ÇAKIR'IN ULUSLARARASI KARİYERİ

39 yaşındaki Cüneyt Çakır, kariyerinde 100'ün üzerinde uluslararası müsabaka yönetti. Çakır'ın hakemlik kariyerinin satır başları ise şöyle:

Doğum Tarihi: 23 Kasım 1976

FIFA Hakemi Olduğu Yıl: 2006



ULUSLARARASI BAŞARILARI

UEFA EURO 2016

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Finaller 2016

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 2015- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final yöneten ilk Türk hakem

FIFA Dünya Kupası 2014 Brezilya - 40 yıl aradan sonra Dünya Kupası'nda ilk Türk hakemi ve Yarı Final yöneten ilk hakem

UEFA EURO 2012 - 2 maç ve Yarı Final - Finalin Dördüncü Hakemi

FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası 2012 - Final

UEFA Şampiyonlar Ligi - Yarı Final 2012

UEFA Avrupa Ligi - Yarı Final 2010-2014

FIFA U20 Dünya Kupası Kolombiya 2011 - Açılış Maçı ve Yarı Final

FIFA U20 Dünya Kupası Türkiye 2013 - Açılış Maçı

UEFA U21 Avrupa Şampiyonası 2009 - Yarı Final

UEFA U19 Avrupa Şampiyonası 2007

DHA