City transfer bombasını patlattı
Manchester City, 43 milyon euro bonservis bedeliyle Sane transferini açıkladı.
Premier League ekiplerinden Manchester City beklenen transferi açıkladı.
İngiliz devi, 43 milyon euro bonservis bedeliyle Schalke'nin 20 yaşındaki genç yıldızı Leroy Sane'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Manchester City, genç oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
İmzanın atılmasının ardından kısa bir açıklama yapan Sane, ''Manchester City'e transfer olmamın en büyük sebebi Pep Guardiola. Pep, City'e gelmem için beni ikna etti'' ifadelerini kullandı.