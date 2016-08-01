İstanbul
  °C
İl Seç

HAVA DURUMU

Yaşadığınız şehrin günlük hava durumunu görüntüleyin

Reklamı Kapat
  1. Haberler
  2. Futbol
  3. Chelsea Romelu Lukaku'yu geri istiyor

Chelsea Romelu Lukaku'yu geri istiyor

Chelsea+Romelu+Lukaku%E2%80%99yu+geri+istiyor

Chelsea, 2014'te 28 milyon pounda Everton'a sattığı Romelu Lukaku'yu geri almak istiyor.

Jose Mourinho'nun 2014'te Chelsea'den ayrılmasına izin verdiği Romelu Lukaku, yeni menajer Antonio Conte'nin isteğiyle yeniden Londra ekibine imza atacak. Ancak bu transfer Chelsea'ye pahalıya patlayacak. Everton'ın kulüp rekoru kırarak bonservisine 28 milyon Sterlin ödediği Lukaku, 2 katından fazla bir fiyata Chelsea'ye dönecek.
 
Chelsea, 23 yaşındaki oyuncu için 57 milyon Sterlin'lik bir teklif yaptı. Bu tekkifi reddeden Everton, 70 milyon Sterlin'de ısrar ediyor. Antonio Conte'nin kadrosunda görmek istediği golcü oyunu için Chelsea, yeni bir fiyatla Everton'ın kapısını çalacak. 

Ntvspor  

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda FETÖ'nün öğrenci evleri abileri oldukları ve ByLock kullan

FETÖ'nün öğrenci evi abileri ve askerler adliyeye sevk edildi

Yağmur yağınca burada yakalandılar

Altının gramı 151 liranın altına geriledi

İlker Aycı: Referandum sonrası take off'a hazırlanıyoruz

En Çok Okunanlar