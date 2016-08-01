Chelsea Romelu Lukaku'yu geri istiyor

Jose Mourinho'nun 2014'te Chelsea'den ayrılmasına izin verdiği Romelu Lukaku, yeni menajer Antonio Conte'nin isteğiyle yeniden Londra ekibine imza atacak. Ancak bu transfer Chelsea'ye pahalıya patlayacak. Everton'ın kulüp rekoru kırarak bonservisine 28 milyon Sterlin ödediği Lukaku, 2 katından fazla bir fiyata Chelsea'ye dönecek.



Chelsea, 23 yaşındaki oyuncu için 57 milyon Sterlin'lik bir teklif yaptı. Bu tekkifi reddeden Everton, 70 milyon Sterlin'de ısrar ediyor. Antonio Conte'nin kadrosunda görmek istediği golcü oyunu için Chelsea, yeni bir fiyatla Everton'ın kapısını çalacak.

Ntvspor