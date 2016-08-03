Cenk Tosun'un tercihi Samuel Eto'o

Beşiktaş’ta forvet transferi konusunda takımın şu anda en önemli gol silahı olan Cenk Tosun, görüş bildirdi.

Avusturya kampı esnasında bazı yöneticilerle sohbet eden Cenk, kendisine fikri sorulması üzerine Samuel Eto’o ismini ön plana çıkardı.

Mario Gomez’den sonra Eto’o gibi tecrübeli ismin takıma büyük katkı sağlayacağını belirten Cenk Tosun, “Eto’o nun bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Onunla çok iyi bir ikili oluruz. Son karar tabii ki sizlerin ama keşke Eto’o gelse. Bana da çok şey katar. Tüm oyuncuların onun gibi bir isimden öğreneceği çok şey vardır. Yaşının 35 olması da önemli değil. Önemli olan yaş değil, gösterdiği performanstır. Geçen sezon Antalya’da 20 gol attıysa burada daha fazlasını atar” dedi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Siyah-Beyazlı kurmaylar Kamerunlu golcünün transferini bitirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Bir süre önce yıldız oyuncunun menajerleri ile temasa geçen ve anlaşma sağlayan yetkililer, Antalyaspor ile de görüşmelere başladı.

Akdeniz ekibi ile bonservis bedeli konusunda uzlaşmaya çalışan yönetim, Pektemek’i de takasta kullanmak istiyor.

Antalya’nın yıllık ücreti 3.5 milyon Euro’yu bulan Eto’o ile yollarını ayırmaya yakın olduğu öğrenilirken, kulüplerin kısa sürede el sıkışması bekleniyor.

Habertürk