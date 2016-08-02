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Boateng transferini resmen açıkladılar

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Las Palmas, Milan'dan ayrılan Boateng'i transfer etti.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas, Kevin Prince Boateng'i transfer ettiğini duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Ganalı orta saha oyuncusu Kevin Prince Boateng ile 1 yıllığına anlaşma sağlandığı bildirildi. 29 yaşındaki futbolcunun yarın akşam Gran Canaria'da taraftarların önüne çıkacağı belirtildi.

Geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Milan forması altında 10 maça çıkıp, bir gol atan Boateng, Gana Milli Takımı'nda ise 15 maçta 2 kez fileleri havalandırmıştı.

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