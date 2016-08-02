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Bilic'ten Mario Gomez bombası!

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İngiliz basını, Alman golcü Mario Gomez'i West Ham'ın istediğini yazdı.

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'ın Andrew Ayew ve Carlos Bacca tekliflerinden sonuç alamaması durumunda Mario Gomez'i transfer etmeyi planladığı öğrenildi.
 
Andre Ayew için Swansea'ye teklif yapan West Ham halen yanıt bekliyor.
 
Kolombiyalı futbolcu Carlos Bacca'yla da ilgilenen West Ham, bu oyuncunun Napoli'yle ilgilenmesi nedeniyle bu transferden umudunu kesmeye başladı.
 
Daha önce transferi planlanan Batshuayi'nin Chelsea'ye gitmesi, Carlos Tevez'in de Avrupa'ya dönmeyeceğini açıklamasıyla bir türlü forvet transferini gerçekleştiremeyen West Ham, forvet arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor.
 
Daily Mail'in haberine göre İngiltere ekibi Ayew ve Bacca'dan da sonuç alınamazsa Mario Gomez'in yeniden transfer listesine gireceği ve transferi için tüm şartların zorlanacağı öğrenildi. (Fanatik)

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