Beşiktaş'tan Salvatore Bocchetti teklifi

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak olan Beşiktaş, Devler Ligi ve yeni sezon için kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe'den Gökhan Gönül, Barcelona'dan Adriano ve Deportivo'dan kaleci Fabricio transfer eden; Mario Gomez, Gökhan Töre (kiralık), İsmail Köybaşı gibi isimlerle yollarını ayıran Siyah Beyazlılar, Sosa'yla da kriz yaşıyor.

Forvet ve defansa takviyeler yapacaklarını açıklayan Beşiktaşlı yöneticiler, bu doğrultuda ilk olarak Barcelona'dan Jeremy Mathieu'yla temasa geçmiş ancak oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle de bu transferden sonuç alınamamıştı.

Yönetim Rusya'da!

Kartal, listesine bir ismi daha ekledi ve harekete geçti. Rus basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, Spartak Moskova'da forma giyen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Salvatore Bocchetti için kulübüne 2 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

Kulüplerin anlaşmaları halinde futbolcuyla masaya oturacak yönetim, İtalyan oyuncuyu İstanbul'a getirerek imza attırmayı planlıyor.

Salvatore Bocchetti kimdir?

İtalya'nın Ascoli takımında profesyonel futbol hayatına başlayan Bocchetti, 19 yaşında Frosinone'ye transfer oldu. Daha sonra Genoa'ya giden İtalyan futbolcu, ardından Rusya'nın yolunu tuttu. Rubin Kazan'a 9.5 milyon Euro'ya giden 29 yaşındaki oyuncu, bir diğer Rus temsilcisi Spartak Moskova'ya gitti. 2014-15 sezonunda Milan'a kiralanan Bochetti geçtiğimiz sezon Spartak Moskova'yla 30 maça çıktı.

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